Adrian Negrescu despre creşterea taxelor: ”Ei nu înţeleg un lucru esenţial”

Cei care sustin cresterea TVA si a celorlalte taxe nu inteleg un lucru esential – orice crestere de taxe va afecta vanzarile din economie, dinamica consumului, a apreciat analistul economic Adrian Negrescu intr-un interviu la Euronews.

Potrivit acestuia, pentru companiile romanesti e un adevarat cosmar in prezent sa isi faca o politica de pricing coerenta in conditiile in care vanzarile si asa s-au dus in cap, iar perspectivele cresterii taxelor raman neclare.

Negrescu: Sa cresti taxele inseamna sa ingropi economia

”Ce preturi vor afisa peste cateva zile, de la 1 iulie, in conditiile in care vor trebui sa ia in calcul efectele cresterii tva, accize, scumpirea curentului etc.? Sa vorbim si despre puterea de cumparare care s-a prabusit pe fondul celei mai mari inflatii din UE, pe care o experimentam de mai bine de un an incoace? Sa cresti taxele inseamna sa ingropi economia, sa spulberi si ultimul argument investitional pe care il avea aceasta tara – taxele relativ mici”, a mai spus analistul.

