Al șaselea interogatoriu pentru candidatul prezidențial Marcel Ciolacu

1.După ce ați devenit președinte al PSD, președinte al Camerei Deputaților și prim-ministru al Guvernului României, nepotul dvs. Mihai Cristian Ciolacu s-a lansat și în afaceri imobiliare la Timișoara, București, și Constanța. Cum explicați această coincidență? L-ați folosit pe nepot ca interpus în unele din aceste afaceri? În ce scop i-ați acordat acestuia împrumutul de 500.000 lei pe care l-ați menționat în declarațiile de avere din 2021 și 2022? Care este proveniența sumei împrumutate?

2.În cursul lunii mai 2021, nepotul dvs. Mihai Cristian Ciolacu s-a asociat cu Mihaela Grindeanu, soția prim-vicepreședintelui PSD, Sorin Grindeanu, și cu Alina Cionca, soția prim-vicepreședintelui PSD Timiș, Adrian Cionca (cunoscut drept unul din cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Timișoara, fiind patronuL companiei RPC Group, cu un portofoliu de 1.800 de locuințe), constituind firma Comuncas SRL, cu obiect de activitate lucrări de construire clădiri rezidențiale și nerezidențiale și cu sediul ascuns în satul Dumbrăvița județul Timiș. În același an Comuncas a cumpărat, cu peste un milion de lei, un teren de 2600 mp, la marginea orașului Timișoara, în vederea realizării unui proiect imobiliar constând în construirea a 12 case, cu câte două apartamente fiecare. Proiectul a fost finalizat anul acesta, iar casele au fost scoase la vânzare la prețul de 185.000 de euro, rezultând o valoare totală a afacerii de 2,2 milioane de euro.

Putem crede că asocierea și afacerea au fost puse la cale de dvs. și de amicul dvs. politic Sorin Grindeanu, care este și partener favorit de escapade și petreceri? Să nu spuneți că nu ați știut nici de această afacere, că nu ați avut niciun rol sau că nepotul dvs. și asociatele sale s-au cunoscut întâmplător? Ce aport a avut nepotul dvs.? Ce profit îi revine nepotului dvs. din această afacere? Cum explicați misterul că firma Comuncas a construit 12 case în condițiile în care a avut, în toți acești ani, un singur angajat și un capital social de 300 lei? Putem crede că, pentru implicarea sa substanțială în afacere, l-ați răsplătit, ca să nu zicem mituit, pe dezvoltatorul imobiliar Adrian Cionca cu funcția de prim-vicepreședinte al PSD Timiș și cu un loc eligibil de deputat pe lista PSD Timiș pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024?

3.În relativ recenta dezbatere de la Antena 3 ați afirmat, referitor la averea nepotului dvs., că acesta are doar o casă la Buzău, pe care o plătește în rate, și nu are apartament în București. După câteva zile, în presă au apărut date că nepotul dvs. a cumpărat în acest an trei apartamente în București, un apartament în Constanța și un teren în Eforie. În București a cumpărat trei apartamente de lux, unul cu patru camere și terasă și două cu câte două camere și terasă, cu suma de 495.000 de euro. Apartamentele sunt situate într-un bloc dintr-o zonă exclusivistă din nordul capitalei, vizavi de pădurea Băneasa, și au asigurate locuri de parcare și servicii gratuite la centrul SPA, cu circuit închis, de la subsolul imobilului (piscină, saună, jacuzzi). Conform unor specialiști, cele trei apartamente au fost achiziționate sub prețul pieței, în mod normal doar apartamentul cu patru camere costând aproape cât prețul plătit de nepotul dvs. pentru cele trei apartamente.

Nepotul dvs. a cumpărat apartamentele de la soții Daniel Mihai Bădic și Raluca Nicoleta Bădic, oameni de afaceri din Buzău, care au beneficiat în ultimii ani de afaceri de zeci de milioane de euro din bani publici. Numai anul acesta o firmă a familiei Bădic, Smgelectronica, a încasat un milion de euro de la Consiliul Județean Buzău pentru echipamente de dezinsecție și alte câteva sute de mii de euro de la Spitalul Județean Buzău pentru aparatură medicală, în condițiile în care ambele instituții sunt controlate de oamenii dvs. din PSD. Și mai relevant este faptul că această firmă a câștigat, singură sau cu alte firme, contracte de peste 56 de milioane de euro în alte județe controlate de PSD.

De ce ați mințit presa că nu-l cunoașteți pe concitadinul dvs. Daniel Bădic în condițiile în care afacerile familiei acestuia cu statul au înflorit după ce ați ocupat funcții importante de partid și de stat la Buzău și la București? Să nu spuneți că nepotul dvs. a intrat în contact și a cumpărat pur și simplu întâmplător de la soții Bădic? Câte campanii electorale ale PSD au sponsorizat soții Bădic? Vă este rușine că Daniel Bădic a fost condamnat definitiv pentru fapte de corupție? Sau vă temeți că ați putea fi suspectat de fapte de corupție în legătură cu cumpărarea celor trei apartamente de lux de către nepotul dvs.?

În cursul lunii aprilie 2024, nepotul dvs. Mihai Cristian Ciolacu a cumpărat un apartament cu două camere, în suprafață de 70 mp, situat la etajul 5 într-un bloc nou din zona centrală a municipiului Constanța, cu suma de 91.000 de euro. În aceeași zi a cumpărat un apartament similar, în același bloc și la același etaj, fiul dvs. Filip Ciolacu, cu suma de 80.000 de lei. Fiul și nepotul dvs. au obținut un preț mai mic (cu 40.000-50.000 de euro) decât cel pe care-l cerea de regulă vânzătorul pentru apartamente similare (între 120.000-140.000 de euro). Misterul reducerii substanțiale a prețului a fost dezlegat de faptul că vânzătorul celor două apartamente este dezvoltatorul 2×1 Holding SRL, care este controlat de senatorul Felix Stroe, președintele PSD Constanța, pe care l-ați plasat din nou pe locul 1 pe lista PSD Constanța pentru Senatul României.

De ce ați mințit presa că nu ați discutat cu subalternul dvs. politic Felix Stroe despre vânzarea apartamentelor și că achiziția s-a făcut în aceleași condiții ca orice alt cumpărător interesat? Iar a fost pur și simplu o întâmplare? N-am putea bănui că, în contul reducerii totale de circa 90.000 de euro, i-ați asigurat lui Felix Stroe menținerea în funcțiile politice actuale și un nou mandat de senator?

5.La finele lunii iulie 2024, firma dvs. de familie vreme de trei decenii, Lucia Com 94 SRL (care deține patiseria și covrigăria din Buzău și la care a rămas asociat unic soția dvs. Roxana Ciolacu în urma partajului realizat înaintea alegerilor din acest an) a cumpărat un apartament de 74 mp, un garaj și o boxă într-un mic bloc din Sectorul 2 al municipiului București, la un preț declarat de dvs. ,,undeva la 100.000 de euro, banii firmei”. Blocul a fost construit de firma Rotary Construcții, patronată de omul de afaceri Mihai Rotaru din Buzău, pe un teren proprietatea acestei firme și în baza unei autorizații de construcție obținută de această firmă.

Nici pe omul de afaceri Mihai Rotaru nu-l cunoașteți? Ați fost prieten cu acesta în perioada în care ați activat amândoi la Buzău? De când are afaceri și în București? Este adevărat că Mihai Rotaru și soția sa au împrumutat PSD cu suma de 890.000 de lei înaintea alegerilor locale și parlamentare din 2020? Este adevărat că ulterior numărul contractelor încheiate cu statul de firmele lui Mihai Rotaru a crescut exponențial, ajungând la o valoare totală de câteva miliarde de lei? De ce firma soției dvs. a încheiat contractul de cumpărare al apartamentului cu un angajat și asociat în grupul de firme al lui Mihai Rotaru? Pentru a deturna atenția de la acesta și pentru a înlătura suspiciunile că apartamentul ar putea constitui o mită sau un folos necuvenit din partea acestuia?

6.Cum explicați faptul că toate afacerile imobiliare ale nepotului, fiului și soției dvs. sunt legate de politicieni și de afaceriști din siajul dvs. cărora le-ați asigurat beneficii politice (funcții în PSD sau în Guvern ori mandate în Parlament) sau în afaceri (îndeosebi contracte cu statul)? Puteți prezenta măcar o afacere de familie asupra căreia să nu planeze nicio suspiciune?

Valer Marian