Al patrulea interogatoriu pentru candidatul prezidențial Marcel Ciolacu

1.Relativ recent ați afirmat că după 1990 ați lucrat la o firmă româno-israeliană de import-export, pe care însă nu ați nominalizat-o și nu ați consemnat-o în CV. Confirmați că firma respectivă a avut denumirea MOR TRADING CO SRL și i-a avut ca asociați pe fratele dvs. mai mare, Mihai Ciolacu, și un offshore înmatriculat în Irlanda, BREYKIN LIMITED, deținut de o familie israeliană cu origini în România, familia Orenstein (care este originară din orașul Tecuci și este în relații de rudenie cu mama dvs., care s-a născut în acest oraș)? Ce importuri și ce exporturi a realizat această firmă, înafară de lapte praf?

2.Ați înființat prima dvs. societate comercială în 1992, cu denumirea CLUB VIDEO SRL Buzău, la care ați fost asociat cu fratele dvs. Mihai? Ați deținut cu această societate un magazin pe Bulevardul Nicolae Bălcescu din Buzău, prin care ați comercializat casete piratate? După cât timp ați închis afacerea și societatea?

3.Ați fost ulterior asociat majoritar în societățile comerciale ALCOM SRL și LUCIA COM 94 SRL Buzău, in care i-ați avut asociați pe fratele dvs. mijlociu Mihai Ciolacu și pe soția dvs. Roxana Ciolacu? Este adevărat că firma ALCOM v-a fost cesionată de tatăl dvs. Ion Ciolacu (fost pilot și comandor de aviație la baza militară Bobocu) și de nașul dvs. Vasile Ion (fost președinte PSD, prefect și senator de Buzău) și că avea ca obiect principal de activitate consultanță în afaceri și management? În ce domeniu ați acordat consultanță dvs.? Confirmați că prin această firmă ați comercializat și produse alimentare, îndeosebi carne, mezeluri și pește (pescuit de tatăl dvs.)?

4.Este adevărat că firma ALCOM a funcționat în spațiul comercial pe care l-ați primit în 1993, de la Primăria Municipiului Buzău, în baza brevetului de revoluționar, în piața agro-alimentară centrală din oraș și pentru care vi s-a pretins o chirie modică? Confirmați că firma LUCIA COM 94 SRL v-a fost cesionată de proprietara (asociata unică) inițială, Lucia Popa, că avea ca obiect principal de activitate fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie și că deținea un magazin în piața agro-alimentară din Buzău, pe care l-ați preluat?

5. Ați fost asociat cu nașul dvs. Vasile Ion în firma ROM MEDIA SRL, care a avut ca obiect principal activități mass-media și a deținut postul de televiziune Buzău TV? Ce funcție și ce rol ați avut la această televiziune? Când și cum a falimentat?

6.Ați fost asociat cu trei afaceriști controversați din Buzău în SC D&G INDUSTRIE SRL, care a avut ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul cu produse alimentare, alcool și tutun și a deținut mai multe magazine în oraș? Ce profituri ați obținut din alcool și din țigări?

7. Este adevărat că, după ce ați obținut un spațiu comercial în baza certificatului de revoluționar și unul în urma cesionării firmei LUCIA COM 94 SRL, ați reușit să mai primiți în chirie de la primărie trei spații comerciale în piața agro-alimentară centrală din Buzău, ajungând să dețineți în aceasta o suprafață totală de circa 300 mp? Este adevărat că în 2003 ați cumpărat patru spații comerciale prin firmele ALCOM și LUCIA COM 94, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Buzău, în care erați membru și pentru care ați votat favorabil? Cum explicați că, prin hotărârea respectivă, dintr-un total de 60 spații comerciale au fost vândute doar 12, iar din acestea patru au fost vândute firmelor dvs.? Este adevărat că în același an ați cumpărat si al cincilea spațiu comercial, de la Regia Autonomă Municipală, adică tot de la primărie?

8.Este adevărat că ulterior familia dvs. a păstrat doar magazinul în care funcționează patiseria-covrigărie, iar celelalte magazine le-ați închiriat? Ce sumă totală ați obținut și obțineți anual din chirii?

9.Ce afaceri ați avut cu bunul dvs. amic Dumitru Dobrică, fost ospătar, cu care ați fost coleg în PSD și în Consiliul Județean Buzău? Este adevărat că ați avut un dosar înregistrat la DNA Ploiești în 2010, în care ați fost cercetat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual, uz de fals și asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni pentru că, în perioada în care ați fost director la SC URBIS SERV SA (2007-2008), aflată în subordinea Primăriei Municipiului Buzău, ați atribuit firmei consilierului județean Dobrică, SC MECAN CONSTRUCT Pătârlagele, o lucrare de asfaltare străzi în valoare de 10 milioane lei, la un preț dublu față de cele practicate, cauzând astfel un prejudiciu de 5 milioane lei, conform unui audit al Curții de Conturi?

10.Ce afaceri ați avut cu firma OMV ROMANIA MINERALOEL SRL după realizarea primei investiții în municipiul Buzău (stația Mărăcineni), pe un teren atribuit de primărie, în suprafață de 2.633 mp? Este adevărat că în vara anului 2002 ați semnat, în calitate de președinte al Comisiei de urbanism a Consiliului Local Buzău, avizul favorabil pentru noul plan urbanistic solicitat de OMV, iar, din postura de consilier local, ați votat contractul de asociere între primărie și investitor ,,în interesul municipiului”? Este adevărat că, după semnarea contractului de asociere în septembrie 2002 și începerea lucrărilor de construire a stației Mărăcineni, în octombrie 2002 ați înființat o societate comercială, cu denumirea DIESEL TANCK SRL și cu obiect de activitate comercializarea de carburanți, în care ați avut calitatea de asociați dvs., soția dvs. și finii dvs. Anamaria și Bogdan Mihalcea (fiica cea mică și ginerele prefectului de atunci Vasile Ion)? Este adevărat că, la trei săptămâni după înființare, în calitate de administrator al acestei firme ați semnat un contract de parteneriat cu OMV pentru benzinăria respectivă în sensul că practic investitorul își punea doar sigla și aducea carburanții, iar firma DIESEL TANCK îi vindea și își păstra un comision în funcție de cantitate? Ce perioadă ați profitat de acest contract?

11.Ce afaceri ați avut cu firma DEDEMAN? Este adevărat că în iunie 2003 ați cumpărat cu firma LUCIA COM 94 o pășune de 9.359 mp, în comuna buzoiană Merei, cu echivalentul a 260 de euro, iar în decembrie 2003 ați făcut un schimb ultraprofitabil cu Direcția Silvică Buzău, cu al cărui director erați coleg de partid și partener de vânătoare, primind o pădure de 9.358 mp, aflată în intravilanul municipiului Buzău, lângă Vamă? Este adevărat că ați semnat personal acest contract de schimb pentru firma LUCIA COM 94? Cum explicați faptul că Garda de Mediu a dat firmei dvs. aprobare de scoatere a pădurii din circuitul civil și de defrișare în septembrie 2003, cu trei luni înainte de a deveni proprietară? Este adevărat că firma LUCIA COM 94 a solicitat aprobare de defrișare ,,în scopul realizării unui sediu pentru activități de comisionariat vamal și a unui parking”, dar, după ce a devenit proprietară, ați închiriat o parte din terenul defrișat unei stații mobile de distribuție carburanți, ați dat o fâșie nașului dvs. Vasile Ion (pe atunci prefect de Buzău), iar în decembrie 2015 ați vândut restul terenului firmei DEDEMAN Bacău, pentru suma de 438.476 euro (de 1.700 ori decât prețul achitat pentru pășunea dată la schimb)?

12.Cum explicați faptul că, deși locuiați împreună cu soția într-un apartament cumpărat de tatăl dvs. pe strada Viitorului în 1994 (după nunta dvs.), iar în 1996 ați fost unul din principalii sponsori ai PSD Buzău (cu suma de 500.000 lei), în același an ați solicitat o casă de la Primăria Municipiului Buzău, invocând în mod mincinos că sunteți tânăr familist fără locuință, iar în octombrie 1996 ați primit, cu o chirie infimă, o casă la curte, cu două camere și bucătărie, pe strada Bucegi, în zona centrală a orașului? Este adevărat că în 1999 ați cumpărat casa respectivă cu echivalentul a 1.100 de euro? Cum explicați că ați păstrat această casă și după ce în 2005 v-ați construit o vilă de lux, în suprafață de aproape 300 mp, pe strada Speranței, în centrul Buzăului, în care v-ați mutat cu familia? Putem spune că, grație funcțiilor și proptelelor dvs. politice, v-ați pricopsit de la primărie, în numai câțiva ani, cu o casă și cinci magazine?

13.Este adevărat că, după ce ați devenit președinte al Camerei Deputaților și apoi prim-ministru, ați primit și ați locuit într-o casă de protocol cu două intrări, una pe strada Inginer Nicolae Cucu Starostescu (pe care intrați dvs.) și una pe strada Arhitect Grigore Cerchez (pe care intră pupilele dvs.) ? Ce predecesori ai dvs. au mai beneficiat de un astfel de privilegiu? Ce suprafață locativă și ce dotări are casa respectivă? Ce chirie achitați? După ,,Năstase patru case” și ,,Iohannis șase case,” urmează ,,Ciolacu patru case și cinci prăvălii”?

