Alexandra Păcuraru: Să redăm României strălucirea (video)

Este cel mai tânăr candidat la Președinția României și a devenit cunoscută pentru emisiunile de tv pe care le-a realizat și prezentat.

Are cinci copii pentru care se zbate așa cum doar o mamă știe și ar vrea să fie cunoscută pentru faptele sale, nu doar pentru faptul că este fiica unui fost politician. Alexandra Păcuraru spune că este pregătită să facă totul pentru românii pe care îi consideră ai ei făcând și sacrificii.

Într-un dialog avut cu Magda Colgiu David, redactorul șef al Cotidianul.ro, și purtat în studioul Cotidianul.tv, Alexandra Păcuraru spune că și-ar fi dorit să rămână fiica tatălui său, dar lucrurile sunt un pic mai deosebite. „El nu a fost de acord cu demersul meu, noi nu mai vorbim de ceva vreme. El este etichetat într-un fel și nu vreau să răspund pentru faptele sale“.

Chiar dacă ar putea fi acuzată că nu are experiență într-ale politicii, Alexandra spune că lucrurile nu stau deloc așa. Cei 10 ani de televiziune au ajutat-o să descopere o mulțime de nedreptăți pe care speră că le va elimina tot cu ajutorul românilor. „Am descoperit oameni de mare caracter în politică. (…)Iar eu am și un defect. Am să văd binele în oameni. O să încerc să redăm României strălucirea“.

Tânără- tânără, dar nu se sfiește să dezvăluie că „s-au dat steluțe pe alte criterii, și nu pe criterii de performanță“ și spune că tinerii militari nu sunt antrenați așa cum trebuie. Din acest motiv, crede că nu e cazul să „importăm războiul altora“ și afirmă răspicat că sunt mulți politicieni care ar avea de câștigat de pe urma unui război în România.

Cât despre alegerile care bat la ușă, Alexandra nu le recomandă românilor decât „să voteze cu inima. Important este să iasă la vot. A sta acasă și a nu vota nu este nici sănătos și nici recomandat într-un moment atât de critic“. Le dă românilor o garanție. Care este aceasta? Vedeți în interviul următor!