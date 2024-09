Alt arbitru român în Champions League 

Marți, miercuri și joi, vor fi averse cu mari cantități de goluri pe metru pătrat în fotbalul european. Va fi pentru prima dată în actualul sezon când se vor juca în aceeași săptămână meciuri în toate cele trei competiții europene intercluburi.

Marți și miercuri, se joacă etapa a 2-a din noul format al Champions League iar joi a doua rundă din Europa League și prima din Conference League, pentru că aici au loc doar șase partide nu opt.

Sunt foarte multe întâlniri de top, care pot constitui capete de afiș atât în Champions League cât și în Europa League, în Conference numărul echipelor cu nume fiind extrem de redus. În Champions League atrag atenția marți partidele Arsenal – PSG și Leverkusen – AC Milan iar miercuri Benfica – Atletico Madrid, Leipizig – Juventus și Aston Villa – Bayern Munchen.

La acest ultim meci, la care toate biletele au fost epuizate în nici două ore după anunțarea programului fiecărei echipe în noul format cu opt meciuri pentru fiecare (patru acasă, patru afară), UEFA a decis să îl delege ca arbitru pe bucureșteanul Radu Petrescu.

Nu de puține ori, oameni din fotbalul nostru, cunoscători inclusiv din interior ai fenomenului și ai mișcărilor de culise, au ținut să evidențieze faptul că arbitrajul românesc a devenit unul de prim plan în Europa în ultimii ani, de când președinte al Comisiei de Arbitri a fost numit grecul Kyros Vassaras.

Dincolo de inerentele controverse legate de greșelile comise la nivel de SuperLigă, foarte importante rămân două aspecte: s-a înmulțit numărul arbitrilor români delegați la meciuri din cupele europene la bărbați și femei precum și la partide interțări. De asemenea, s-au redus cu unele excepții, în mare măsură, greșelile comise de arbitrii care conduceau partide ale echipelor noastre de club (excepție FCSB – Sparta Praga) sau ale naționalei (excepție Felix Zwayer la meciul cu Olanda de la EURO).

Pentru Radu Petrescu, anul 2018 a fost cel de cumpănă din viața sa. Atunci, a fost nevoit să suporte o intervenție chirurgicală pe creier după ce i s-a descoperit la un control de rutină existența unei tumori de dimensiunea unei mandarine. După intervenție, s-a constatat că aceasta nu a fost de natură malignă.

Arbitrul a povestit atunci pentru Digi Sport prin tot ce a trecut iar acum, la 41 de ani, este în perfectă stare de sănătate.

„Mi s-a făcut o tomografie la Bagdasar, la spital. Îl cunoșteam cât de cât pe medic. Când a apărut cu rezultatul analizelor mi-am dat seama după fața lui că era nasol. M-a întrebat „Suntem bărbați?”. „Da, nu vreau să ne ascundem”. „OK, stai jos”. Da, „Ai o tumoare pe creierul mic”. Era într-o zi de vineri. Eu l-am întrebat ce presupune și el a spus că trebuie operație.

Dar n-a zis „Acum, mâine!”. „Atunci, o să mai vin săptămâna viitoare”, i-am spus eu. Doctorul a reacționat imediat: „Cum adică să mai vii săptămâna viitoare? Eu te-aș ține de acum! E o chestiune oarecum urgentă, nu permite întârziere!”. I-am cerut un timp să mă gândesc. Mă luase ca din oală. Eu venisem la spital crezând că-mi recomandă un Nurofen și-mi zicea că am o tumoare pe creier! Dacă nu aș fi fost atunci la control, acum nu mai eram aici”.

Intervenția s-a desfășurat prin chirurgie minim invazivă. Eu am reținut doar că se face o tăietură de trei-patru centimetri prin care e introdus un robot care face nu știu ce. Eu nu cunosc procedura, dar v-am zis, tumoarea era de dimensiunea unei mandarine! Întors acasă, m-am apucat să măsor mandarine.

Mi-a fost foarte greu pentru că eu nu știam dacă era benignă sau malignă. N-am știut nici după operație, o perioadă. Au luat… Nu știu cum se zice… Au luat o mostră, pe înțelesul nostru, și au trimis-o la analize. Atunci a fost greu, îmi făceam tot felul de gânduri. La o săptămână după operație am aflat că era benignă tumoarea.

Dacă era malignă tumoarea, asta ar fi însemnat chimioterapie… Și, oricum, să ai cancer… Am făcut un RMN la patru luni și trebuie să mai fac la un an, probabil în iulie ar fi. După primul RMN mi-au zis să stau liniștit, că nu e niciun risc de recidivă. N-am nicio restricție! Am voie orice, nu mi s-a interzis nimic!”