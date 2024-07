Acuzația adusă lui Mircea Geoană, conform căreia fostul ministru de Externe și actual număr 2 la NATO a plagiat în teza de doctorat, a făcut înconjurul presei românești. Emilia Șercan, cea care a făcut dezvăluirea, susține că „Mircea Geoană a plagiat în teza de doctorat din președinții americani Bill Clinton și George W. Bush și a folosit o tehnică utilizată și de alți politicieni: plagiatul prin traducere“, dar și că „Geoană și-a susținut teza la Academia de Studiii Economice (ASE) după 12 ani de la momentul în care a devenit doctorand, deși studiile durau, potrivit legii, 4 ani“.

Despre veridicitatea afirmațiilor Emiliei Șercan se vor pronunța persoane îndrituite, dar vom prezenta două puncte de vedere legate de postările pe acest subiect.

Primul aparține profesorului Radu Mușetescu, de la ASE . Membru al Departamentului de Relații Economice Internaționale, prof. Mușetescu afirmă că, din curiozitate, a verificat teza prin trei programe de antiplagiat recunoscute național și internațional:

Sistemantiplagiat.ro „Având acces la teză încă de pe atunci, odată cu discuțiile din prezent, m-a interesat, de curiozitate, cum stă aceasta la capitolul programelor de anti-plagiat. Indicatorii sunt relevanți și vorbesc de la sine. După ce a fost trecută prin 3 softuri anti-plagiat recunoscute național și internațional – Turnitin, Plagiarism Detector și– concluzia este că gradul de similitudine cu alte lucrări sau documente scrise anterior nu depășește nivelul de 0.9% (de fapt, titluri de documente și texte legale). Așadar, nici vorbă de plagiat. La nivelul anului 2005, teza depășea standardele de corectitudine din 2024“.

„Trebuie să fac o observație, cu bune intenții bineînțeles. Până în anul 2000 nu a existat limită de timp in ce privește finalizarea studiilor doctorale. Abia undeva prin 2000 s-a făcut această impunere a limitării la 4 ani, cu aplicare retroactivă. Adică toți cei care se înscriseseră anterior in condițiile anterioare, au fost forțați să finalizeze in cel mult 4 ani. Știu asta pentru că și eu am fost in această situație și, deși aveam deja doi copii foarte mici, a trebuit să mă dau peste cap să finalizez. A fost foarte dificil, dar per ansamblu și privind retrospectiv, cred că a fost o modificare legislativă bună pentru că a impus o anumită ordine și predictibilitate“.

Mircea Geoană respinge acuzațiile de plagiat pe care le califică drept „atacuri murdare”.

„Din seria caută până găsești și, dacă nu găsești, inventează, mă trezesc astăzi cu o acuzație de plagiat a tezei de doctorat pe care am terminat-o acum 20 de ani. De ce astăzi? Probabil pentru că unii s-au speriat de discuțiile din spațiul public despre o posibilă candidatură a mea. Specialiști în domeniu s-au pronunțat deja public asupra unei teze la care am muncit timp de ani de zile. Când mai multe softuri anti-plagiat spun că NU există similitudini și totuși cineva se trezește să vină cu o acuzație falsă, nu pot decât să mă gândesc la rea-intenție sau rea-credință. Lăsând la o parte părerile personale despre ce ar fi trebuit să scriu în teză (nu știam că este o lucrare colectivă și trebuie să cer părerea unor oameni care nu sunt specialiști în domeniu!), pe fond, cele menționate și conceptul de plagiat sunt lucruri total diferite. Voi fi întotdeauna un promotor al valorilor de orice fel, dar, în același timp, nu am cum să nu sancționez impostura intelectuală, cu valențe și intenții politicianiste. Mă așteptam la astfel de atacuri murdare, așa cum, de 3 luni, anumite posturi de televiziune duc o campanie de denigrare la adresa mea. Încă o campanie de fake news nu e nimic nou sub soare. Am în spate o carieră de studii în țară și străinătate în inginerie, drept, administrație publică, economie. Am făcut acest doctorat nu pentru a avea o floare la butonieră sau din nevoia de a ocupa vreo funcție, ci din curiozitate intelectuală și dorința de a cunoște și de a mă perfecționa continuu. Nu voi permite nimănui, din motive exclusiv electorale și, în mod evident, motivat politic, să pună la îndoială o viață de muncă și studii făcute la cel mai înalt nivel de probitate și profesionalism.