American decorat de Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind acordarea Ordinului Național ”Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce lui Alejandro Mayorkas, secretar al Departamentului pentru securitate internă al SUA (2021-2025).

Potrivit Administrației Prezidențiale, Iohannis a conferit ordinul lui Alejandro Mayorkas în semn de ”înaltă recunoaștere a contribuției deosebite avute la consolidarea parteneriatului în domeniul securității dintre România și Statele Unite ale Americii, prin avansarea obiectivului includerii României în Programul Visa Waiver, precum și pentru intensificarea relațiilor bilaterale româno-americane”.

De asemenea, în semn de ”apreciere pentru susținerea consecventă a inițiativelor și proiectelor României în cadrul Francofoniei parlamentare, prin promovarea dialogului constructiv și a colaborării strategice în domenii de interes comun, precum dezvoltarea durabilă și echitabilă în spațiul francofon”, președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național ”Serviciul Credincios” în grad de Comandor lui Damien Cesselin, secretar general al Adunării Parlamentare a Francofoniei.

