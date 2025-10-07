Ana Birchall, detonată a doua oară

Plasarea unei declarații la Ministerul de Justiție al SUA, sub semnătura unui fost agent american cu legături în instituțuiile publice și fost în CIA, pe seama Anei Birchall echivalează cu o tentativă de aruncare în aer.
Este cea de-a doua pentru fosta pesedistă, ajunsă ministru al Justiției, candidat la președinție, consilier prezidențial și înalt reprezentant al primului-ministru. Prima a fost cea cu un filmuleț interzis minorilor. N-a prins. A doua este cea declanșată de plasarea declarației lui Roniel Aledo în conformitate cu Foreign Agents Registration Act la Ministerul Justiției din SUA:
„Ea m-a rugat, în calitate de fost contractor CIA, să o pun în legătură cu CIA. A spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm şi un susţinător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu Agenţia Centrală de Informaţii (CIA)”….. „Ana doreşte să devină demnitar la nivel de ministru în România. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci ea vrea să devină un susţinător şi apărător ferm al politicilor guvernului SUA în România şi o sursă/agent pentru CIA. Eu vreau să o promovez în cadrul CIA şi DIA”
Imediat după apariția documentului, Ana Birchall a negat categoric și a trecut la amenințări cu procese pe seama tuturor celor care iau în considerare scrisoarea lui Aledo. Din păcate pentru ea, prea tîrziu. Documentul și acuzația au făcut înconjurul televiziunilor și site-urilor și circulă ca alegații.
Declarația lui Roniel Aledo din 11 septembrie 2025 n-a ajuns întîmplător în presă. Pare mai degrabă ca o încercare de „detonare” a unui personaj pe care opinia publică din România îl percepe diferit, de la pozitiv la negativ, de la oportunist la Mata Hari de Dîmbovița.
Oricît ar părea de posibil conectată la lumea politică americană (inclusiv prin soț), Ana Birchall nu este vizată pentru operațiunile de peste Ocean. Mai degrabă, scandalul pare a fi fost declanșat pentru a șubrezi personaje politice importante din România de azi.
Pe cine oare? Abia mutările următoare ce ne-ar putea lămuri.
Aș presupune că este vorba de o diversificare și o continuare a mișcărilor provocate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
Este încă un semn că scenariul „anularea alegerilor” încă se mai joacă.
