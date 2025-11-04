Analiză. Câți parlamentari și-ar pierde mandatul. Județele decapitate

Proiectul de lege al USR, unde principalele nume sunt Claudiu Năsui și Cristina Prună, are precizarea că norma de reprezentare ar trebui să fie „un deputat la un număr de locuitori care asigură un total de 200 de mandate”. De asemenea, norma de reprezentare la Senat este „de un senator la un număr de locuitori care asigură un total de 100 mandate”. În actuala legislație, norma de reprezentare pentru Camera Deputaților este de un deputat la 73.000 de locuitori. Norma de reprezentare pentru Senat este de un senator la 168.000 de locuitori.

Potrivit analizei făcute de Cotidianul.ro plecând de la proiectul de lege adoptat tacit de Senat și înaintate Camerei Deputaților, județele care ar piede cei mai mulți parlamentari, cinci la număr, sunt: Arad (patru deputați și un senator), Bacău (patru deputați și un senator), Constanța (patru deputați și un senator), Dolj (patru deputați și un senator), Galați (patru deputați și un senator) și Iași (patru deputați și un senator).

Lista e lungă și în cazul județelor care ar pierde câte patru parlamentari: Argeș, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava și Vaslui.

Lor li se adaugă Bucureștiul, unde ar fi cu 13 parlamentari mai puțin (zece deputați și trei senatori). Singurul județ care ar avea parlamentari în plus este Ilfovul, adică doi, un deputat și un senator.

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului de lege și a avut critici referitoare la modul de repartizare a mandatelor, pentru că unele județe ar fi subreprezentate, în timp cel altele suprareprezentate. De asemenea, în condițiile în care inițiatorii nu au vrut să dea repere clare privind normele de reprezentare la Camera Deputaților și Senat, Consiliul Legislativ a făcut propriile calcule.

Prin urmare, conform calculele făcute de Consiliul Legislativ, instituție condusă de Florin Iordache, norma de reprezentare este de un senator la 217.394 de locuitori. În schimb, la celălalt for norma de reprezentare este de un deputat la 108.697 de locuitori.

Cum arată actualizarea repartizării conform ultimului recensământ

Pe de altă parte, dacă are loc ajustarea numărului de parlamentari plecând de la datele din ultimul recensământ, inclusiv suplimentarea unor județe sau a diasporei, unde există subreprezentare, reducerea ar fi de doar 53 de mandate.

Pe noile calcule, ale recensământului din 2022, Capitala ar trebui să aibă 24 de deputați și zece senatori. Trei aleși ar trebui să piardă și Constanța, dar și Galațiul. Pe lista celor care ar pierde trei parlamentari ar fi și Caraș-Severin, în timp ce lista județelor cu doi aleși mai puțin e mult mai lungă.

La fel ca în cazul proiectului de lege al USR, Ilfovul ar trebui să aibă mai mulți aleși. Ilfovul are față de precedentul recensământ are un surplus de circa 154.000 de noi locuitori declarați. În prezent, Ilfovul are cinci deputați, însă conform noilor calcule ar trebui să aibă șapte. De asemenea, la nivel de senatori ar trebui să fie trei, nu doi, ca în prezent.

În ceea ce privește situația din diaspora, lucrurile sunt în defavoarea alegătorilor români, aplicând actuala normă. Conform AEP, în afara granițelor sunt 959.856 de români cu drept de vot, care au domiciliul sau reședința în alte țări, iar reprezentarea lor e asigurată de doi senatori și patru deputați. Dacă s-ar aplica norma de reprezentare din țară, diaspora ar trebui să aibă 13 deputați și șase senatori.