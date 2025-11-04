ANALIZĂ Ce spun cele mai noi patru sondaje despre favoriții la Capitală

De Alina Manolache
ANALIZĂ Ce spun cele mai noi patru sondaje despre favoriții la Capitală

Ciprian Ciucu, Catalin Drula și Daniel Băluță

Lupta pentru Primăria Capitalei este strânsă. Primii patru clasați sunt la distanță de doar câteva procente unul față de celălalt, potrivit celor mai recente patru sondaje.

Potrivit celor mai recente sondaje, patru candidați din cei 11 și-au anunțat intenția de a intra în cursă au șanse să câștige Primăria Capitalei. 

  • Daniel Băluţă (PSD) – 21% – 25%
  • Ciprian Ciucu (PNL) – 18% – 26,4%
  • Cătălin Drulă (USR) – 14,7% – 18%
  • jurnalista Anca Alexandrescu, independentă (susținută de AUR) – 10% – 16,9%
  • fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, independent
  • fosta consilieră generală Ana Ciceală, independent
  • fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiţă, din partea PUSL
  • Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli
  • actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri
  • Daniel Trifu, vicepreședinte Fundația de mediu Eco-Civica, independent
  • fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici, independent

Daniel Băluță este pe primul loc în trei dintre cele mai noi patru sondaje publicate. Acesta ar obține între 21 și 25% din voturi. 

În două cercetări sociologice, pe locul doi este Ciprian Ciucu. Candidatul PNL apare pe primul loc într-un singur sondaj, cel mai nou studiu, realizat la comanda PNL. Într-un alt sondaj, Ciprian Ciucu este la egalitate cu candidatul USR, Cătălin Drulă, pe locul doi.

Cătălin Drulă este pe locul trei în două sondaje, la egalitate cu Ciprian Ciucu, pe locul doi, într-un sondaj, și pe locul patru în altă cercetare sociologică. 

Anca Alexandrescu este pe locul patru în trei sondaje și pe locul trei în cea de-a patra cercetare.  

Sondajele publicate în octombrie și la început de noiembrie

Cel mai recent sondaj este făcut la comanda PNL. Pe primul loc este Ciprian Ciucu, cu 26,4%. Pe locul al doilea se clasează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, în condițiile în care e preferat doar de 16,7%. Locul al patrulea e ocupat de Anca Alexandrescu, cu 15%. 

Sondajul a fost realizat de Novel Research, pe un eșantion reprezentativ pentru populaţia în vârstă de 18 ani şi peste din municipiul București, cu selecţie aleatoare a gospodăriilor şi a persoanelor intervievate. Interviurile au fost bază de chestionar standardizat, datele fiind culese în perioada 24- 31 Octombrie 2025. Eroare de reprezentativitate: –±3%, pentru un nivel de încredere de 95%.

Un alt sondaj realizat de Avangarde arată că distanța dintre primii favoriți este de doar două procente. Daniel Băluță are 25%. Ciprian Ciucu, 23%. Cătălin Drulă, 18% și Anca Alexandrescu, 16%. 

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 19-25 octombrie, pe un eșantion de 1000 de persoane. Marja de eroare este de 3.2%.

Potrivit unui sondaj CURS, tot din octombrie, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), ar lua 25% din voturi. Este urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%. Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%.

Sondajul a fost realizat în perioada 8 – 17 octombrie, pe un eșantion de 1.072 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București (18 ani și peste). Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondajul pe baza căruia PNL a decis să-l susțină pe Ciprian Ciucu

INSCOP a realizat și el o analiză în august, la cererea liberalilor, pe baza căreia aceștia au luat decizia să-l susțină pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, scrie news.ro

Ciprian Ciucu se plasează pe locul al doilea în intenţiile de vot, cu 18.9%, în scenariul în care contracandidaţii săi sunt: Daniel  Băluţă (PSD) – 21%,  Anca Alexandrescu (AUR) – 16,9%, Cătălin Drulă (USR) – 14,7%.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda PNL. Datele au fost culese în perioada 8 – 12 august 2025.  Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia Municipiului Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

  1. BUNĂ!
    La aceste alegeri pt primaria capitalei vom vedea dacă bucureștenii merg pe linia răului antic si de demult sau fac o SCHIMBARE necesară si voteaza pe Alexandrescu.
    Dacă fac ce au mai. făcut, atunci sa nu se mai planga pt ca isi merita soarta !

    1. Schimbarea poate fi și în mai rău.
      Cam ce o califică pe Alexandrescu pentru funcția de primar? Prostia și istericalele nu se pun.

