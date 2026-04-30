Analiză POLITICO Căderea lui Bolojan deschide ușa extremiștilor

România trece printr-o perioadă de instabilitate politică ce ar putea avea consecințe majore asupra economiei și a rolului său în NATO, arată o analiză realizată de POLITICO. La aproape un an de la alegerile prezidențiale, premierul Ilie Bolojan se confruntă c o moțiune de cenzură care i-ar putea aduce demitirea. Criza a fost declanșată de ieșirea PSD de la guvernale, pe fondul măsurilor de austeritate și al stitului de conducere al prim-ministrului.

Conflictul actual a dus la o colaborare între PSD și AUR. Cele două partide susțin împreună moțiunea de cenzură împotriva guvernului liberal. Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că acest demers este periculos deoarece ar putea „legitima și normaliza extrema dreaptă” în România.

George Simion crește în sondaje și profită de nemulțumirea românilor față de înghețarea salariilor și creșterea taxelor. O eventuală victorie a acestuia ar putea schimba poziția strategică a țării, mai ales pe fondul opunerii lui Simion față de politice UE și față de sprijinul pentru Ucraina.

Alertă pe piețele financiare

Instabilitatea politică pune sub semnul întrebării capacitatea țării noastre de a atrage fonduri europene de 11 miliarde de euro. România are nevoie de reforme urgente până în august pentru a evita o retrogradare.

În prezent, România are cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar piețele financiare sunt extrem de sensibile la blocajele de la București. Dacă guvernul cade, investitorii s-ar putea retrage, lucru care ar agrava și mai tare economia.

Ce urmează după votul moțiunii

Votul decisiv va avea loc pe 5 mai, ambele tabere luptându-se să obțină cele 233 de voturi necesare. Dacă Ilie Bolojan pierde, președintele Nicușor Dan va trebui să numească un nou premier. Liderul de la Cotroceni a spus deja că nu va accepta partide anti-europene la guvernare.

Există mai multe scenarii pentru viitorul politic:

Refacerea coaliției PSD-PNL cu un premier tehnocrat.

Continuarea unui guvern minoritar condus de Bolojan, dacă acesta supraviețuiește votului.

O perioadă lungă de incertitudine până la alegerile parlamentare din 2028.

