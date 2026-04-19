ANALIZĂ Premier sub presiune. „Tăcerea mieilor” de la Cotroceni, pradă pentru PSD

Soarta lui Ilie Bolojan depinde în mare măsură de mișcările pe care le va face Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat pe 20 martie, la finalul reuniunii Consiliului European din Bruxelles, dacă Ilie Bolojan ar putea pleca de la Palatul Victoria înainte de rotativa de anul viitor. Acesta a precizat că premierul trebuie să se bazeze pe sprijinul Parlamentului.

„Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru, evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a declarat Nicuşor Dan.

Oferta lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan: „Nu se pune nicio fel de problemă din partea mea la o candidatură”

Un răspuns strict instituțional și constituțional, fără ca președintele să își asume un sprijin pentru premier într-o perioadă în care scaunul său se clatină. Semnalul a ajuns până la Palatul Victoria, iar pe 2 aprilie premierul a venit cu un contramesaj: nu candidează la următoarele alegeri prezidențiale, dacă va candida și Nicușor Dan.

„Pe de o parte, mai este foarte mult până atunci. Vă rog să vă gândiți că dacă aș fi dorit să candidez la alegerile prezidențiale, nu știu cu ce succes, aș fi putut să o fac în 2025. Iar cât timp avem un președinte al României pe care l-am susținut în acele alegeri în turul 2 și dorește să candideze, nu se pune niciun fel de problemă din partea mea la o candidatură”, a spus Ilie Bolojan, la Europa FM.

Anunțul său a fost văzut ca un mod de a „îmbuna” relațiile cu președintele Nicușor Dan. Ipoteza are adepți inclusiv printre liderii partidelor politice. Surse social-democrate au declarat pentru Cotidianul că le-a luat prin surprindere anunțul premierului.

Nicușor Dan: „Trebuie să vină din Parlament”

Acestea adaugă faptul că, în viziunea lor, premierul a conștientizat că fără sprijinul președintelui nu va avea nicio șansă să continue în fruntea Guvernului, astfel că a încercat să îi transmită semnale de bună pace lui Nicușor Dan.

Doar că președintele a continuat cu același discurs: Ilie Bolojan trebuie să se bazeze exclusiv pe Parlament. A spus-o din nou pe 8 aprilie, în conferința de presă în care a anunțat numirile pentru șefia parchetelor, când a fost întrebat dacă îl mai susține pe premier.

„Dincolo de asta, dincolo de ce aș spune eu – și tocmai că Constituția îmi dă un rol de mediator pentru ce se întâmplă acum și ce eventual se va întâmpla mai încolo – dincolo de asta, susținerea unui prim-ministru, conform Constituției, trebuie să vină din Parlament”, a precizat Nicușor Dan.

„Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator”

Pe 16 aprilie, președintele s-a ferit din nou sî îl susțină pe premier. Întrebat de Sebastian Zachmann la Europa FM dacă se poziționează de partea premierului, Nicușor Dan a jucat cartea mediatorului.

„Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care cei mai mulți dintre susținătorii acestor partide au emoții puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situație socială pentru că, până la urmă, tot o coaliție între tot aceleași partide trebuie să rezulte pentru a guverna România. Alta nu există”, a spus Nicușor Dan.

Declarația sa a fost imediat lăudată de liderul PSD.

„Nicuşor Dan vede şi înţelege foarte bine rolul constituţional, acela de mediator. Dacă te duci şi ţii parte politică unui partid sau a altuia, înseamnă că ieşi din limitele constituţionale ale unui preşedinte. Ceea ce preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut până acum, iar asta e un lucru bun”, a spus Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Timișoara.

TVA-ul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Răcirea relației dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu este o chestiune nouă. Anul trecut, președintele a declarat de mai multe ori că scăderea deficitului se putea realiza și fără creșterea TVA. Ultima dată a spus-o în decembrie, la „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

„Când am făcut promisiunea și când am numit primul-ministru, vă aduceți aminte că a fost cam o lună între preluarea mandatului și numirea guvernului, în acea lună am discutat cu foarte multă lume din structurile statului, de la Ministerul Finanțelor, din diferite locuri unde se cheltuiau banii, de la ministerul fondurilor, și am venit cu o schemă, o structură de buget național cu niște măsuri care, în opinia mea, puteau reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul, pentru că creșterea TVA însemna creșterea de prețuri și scăderea cu cam 10% a puterii de cumpărare a românilor, ceea ce este foarte important”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a mai adăugat că menținerea cotei de TVA a fost o condiție pentru numirea lui Ilie Bolojan ca premier. Acesta din urmă, însă, nu s-a ținut de cuvânt.

„Asta a fost condiția pentru că am fost întrebat atunci cum pot impune acest lucru, deși nu este o atribuție executivă, și am spus impunând guvernului, și asta am făcut la formarea guvernului, condiția mea a fost să nu crească TVA-ul.

O săptămână sau zece zile mai târziu, guvernul a spus că nu se poate altfel. În condițiile în care era România atunci, nu puteam să fac un scandal din asta. Pe scurt, asta a fost. Eu cred că fiecare dintre partide și liderii partidelor lucrează cu bună credință, iar oamenii ne vor evalua pe toți”, a explicat Nicușor Dan, care promisese în campanie, și chiar a semnat, că în mandatul său nu va crește TVA.

Ce ar putea urma după votul PSD?

Surse politice susțin pentru Cotidianul că relația dintre cei doi nu este nici acum una foarte apropiată. Aceștia ar comunica doar la nivel instituțional, prin adrese oficiale, și nu și-ar mai răspunde la telefonul unul altuia.

Nicușor Dan, însă, va fi prudent, cel mai probabil, după ce PSD va vota că nu îl mai vrea pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului. Calea cea mai ușoară după acest vot ar fi ca președintele să iasă public și să îi ceară demisia lui Ilie Bolojan. Însă nici social-democrații nu cred foarte mult în acest scenariu, potrivit unor surse din partid.

Nicușor Dan a fost ales președinte în ideea unui tandem cu Ilie Bolojan. O debarasare publică explicită de acesta ar însemna o trădare a electoratului său, care și-așa experimentează deja acest sentiment, după numirea șefilor de parchete.

Cu un Nicușor Dan portretizat drept un apropiat al PSD în această perioadă, Ilie Bolojan poate spera că măcar dinspre Cotroceni nu vor exista semnale publice că ar trebui să plece acasă. Situația ar putea fi, însă, alta în spatele ușilor închise, unde președintele l-ar putea forța pe premier să renunțe la funcție, așa cum cere PSD. Întrebarea este, însă: în schimbul a ce?

Partid nou la alegerile din 2028?

Un Ilie Bolojan mazilit de PSD și abandonat de Nicușor Dan poate juca foarte ușor cartea victimei care nu poate implementa „reforme” din cauza sistemului. Susținerea USR și PNL nu va fi de ajuns, dar i-ar mai da o gură de oxigen. Iar dacă și PNL va alege să îl trădeze, deși a spus-o în repetate rânduri că îl susține necondiționat, alegerile parlamentare din 2028 ar putea fi marcate de apariția unui nou partid cu Ilie Bolojan în frunte.

Cu imaginea de „victimă a sistemului” și o parte din PNL pe care să o atragă de partea sa, Ilie Bolojan ar putea încerca să intre în Parlament cu un procent decent. Ținta nu ar putea fi neapărat câștigarea alegerilor, ci obținerea unui număr suficient de mandate încât să conteze în aritmetica parlamentară și să devină greu de evitat la negocierile pentru noul guvern.

Iar scenariul se încheie cu o întrebare esențială: în această variantă și-ar mai ține Ilie Bolojan promisiunea de a nu candida la alegerile prezidențiale din 2030?