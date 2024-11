Antena 3, făcută cu ou și cu oțet

„Așa cum am anunțat de la începutul campaniei, am refuzat invitația de a participa la o pseudodezbatere organizată de Antena 3. Din 2017 nu am mai fost prezent la vreo emisiune din prime time a acestui post de televiziune.

Reiau motivele deciziei mele., pentru a fi înțeles corect. A3 este vârful de lance al propagandei manipulatoare a PSD. În toate alegerile din ultimii 20 de ani, Antena 3 a susținut candidații PSD. Postul de televiziune al lui Dan Voiculescu a fost o sursă permanentă de minciuni, de otravă, de venin, de instigare la ură contra oricărui competitor care a deranjat PSD sau interesele lui Voiculescu.

Și în această campanie, A3 îl susține tot pe candidatul PSD, Marcel Ciolacu. Partidul patronului postului și-a plasat candidații pe listele PSD. Mai mult decât atât, mai mulți jurnaliști din cadrul postului au rude apropiate care candidează tot pe listele PSD.

Orice candidat din zona de centru-dreapta care participă la simulacrele de dezbateri de la Antena 3 nu face altceva decât să dea credibilitate postului și să crească audiența lui, riscând să îl transforme în „arbitru principal” al acestor alegeri. Ori eu nu pot să accept un arbitru cumpărat care „fluieră” pentru adversar.

Atitudinea postului față de mine de cel puțin 10 ani a fost de ostilitate maximă. Am fost atacat în mod repetat cu minciuni și chiar calomnii fără să mi se dea măcar dreptul de a mă apăra.

La orice alt post de televiziune am fost invitat, am acceptat să particip. Nu am refuzat să particip la nicio altă dezbatere la care am fost invitat și la care programul mi-a permis să particip. Dar la Antena 3 nu mă veți vedea în această campanie. Prefer să pierd voturi decât să îmi calc principiile”, a scris Orban.