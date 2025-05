Antrenorul secund al Rapidului, la un pas de moarte

Duminica trecută s-a jucat în SuperLiga derbyul bucureștean Rapid – FCSB, încheiat cu victoria formației oaspete cu scorul de 2-1. Însă rezultatul a fost viciat de faptul că arbitrul Radu Petrescu, ecuson FIFA și UEFA, cu meciuri în acest sezon în Champions League și cel din cabina VAR, Ovidiu Hațegan, nu au acordat un penalty clar giuleștenilor la faultul clar comis în careu de portarul Târnovanu asupra noevegianului Christensen.

Greșeala a fost atât de mare și de clară încât ambii au primit interdicție din partea Comisiei Centrale de arbitri de a mai conduce un meci până la încheierea acestui sezon, adică timp de patru etape. Conducerea Rapidului, antrenorul Marius Șumudică și o parte dintre jucători și-au exprimat public indignarea pentru aceste erori de arbitraj considerate premeditate.

Mai grav însă decât punctele pierdute în clasament, care aproape că scot Rapidul din lupta pentru un loc european, este faptul că fără să vrea cei doi puteau contribui la moartea unui om, care de supărare a suferit un infarct și a fost operat de urgență.

Antrenorul secund al Rapidului, Cristi Petre (57 de ani), a fost la un pas de moarte după Rapid – FCSB 1-2. Tehnicianul a suferit un infarct și a fost operat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență București, iar momentan e în afara oricărui pericol. Lui Cristi Petre i-au fost puse două stenturi la inimă și se află în afara oricărui pericol.

În stilul său inconfundabil Marius Șumudică a detaliat evenimentul public, la conferința de presă dinaintea meciului din SuperLigă de la Craiova.

„Am fost ieri la spital la dânsul. A avut noroc, soarta! A avut noroc, a făcut infarct. L-am văzut că nu era ok în timpul meciului, în drum spre casă a leșinat. I-am zis a doua zi să meargă la doctor, a refuzat, iar în final s-a simțit rău și norocul nostru că am găsit un doctor, prietenul meu, care e FCSB-ist, Udroiu de la Municipal. L-am găsit în parcare, pleca spre casă.

L-am rugat frumos să rămână pe loc, ‘secundul meu se simte foarte rău’. Mi-a trimis mesaj la 20 de minute după ce a ajuns, mi-a zis că e praf, că intră cu el în sala de operație, infarct. Două minute dăduse mâna cu Sf. Petru și l-au readus la viață.

Eu poate sunt un tip mai expansiv, care elimin, un tip care nu țin în mine. El este un tip care ține în el, care se consumă, îl vedeam. Mai am unul Mărgărit care e la fel. Eu sunt mai expansiv, certăreț, mă exteriorizez, nu țin în mine foarte mult.

Azi mi-am făcut analizele. Îl cunosc de 30 de ani, mi-a fost coleg, mi-a scris aseară și a zis că sunt îngerul lui, că i-am salvat viața. Dacă venea la antrenament și îl prindea pe drum, poate numai era printre noi în momentul de față. Lucruri tragice. A fost secunda mea”.