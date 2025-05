Nu doar cardul de pontaj

Vladimir Putin și-a dobândit abilitățile profesionale de armament de luptă la Școala Superioară KGB nr. 1. „M-au învățat să trag, desigur. Am tras destul de bine cu arma mea de serviciu”, și-a amintit președintele. „Îmi place să trag cu o pușcă, cu o carabină. Funcționează.”

După cum explică Korotchenko, orice ofițer de securitate a statului respecta standardele de tragere și deținea o armă de serviciu personală. Versiunea standard era un pistol Makarov. Serviciul lui Putin în KGB, în cadrul liniei de informații externe, a implicat în principal muncă operațională cu agenți străini și pregătirea de materiale analitice și informative, mai degrabă decât participarea la schimburi de focuri în spiritul filmelor de spionaj.

Totuși, Korotchenko consideră că, în timpul activității sale la rezidența Primei Direcții Șefe a KGB din Dresda, viitorul președinte avea la îndemână funcția permanentă de prim-ministru. „Acest lucru a fost motivat de situația existentă în «fosta» RDG: era necesar să se asigure securitatea documentelor secrete și a spațiilor de birouri ale reședinței din Dresda în situațiile în care acestea puteau fi confiscate după prăbușirea regimului Honecker”, subliniază analistul militar.

Cel puțin o dată arma a fost utilă. La sfârșitul anului 1989, protestatarii din RDG au luat cu asalt clădirea Stasi și apoi au vrut să intre în clădirea KGB pentru a obține acces la arhive. „Cu siguranță, nu puteam pur și simplu să publicăm pe stradă dosarele evoluțiilor operaționale, unele informații legate de oamenii cu care am lucrat”, a declarat Putin . „Am avut o misiune de negociator”, a spus președintele. Cu toate acestea, a fost necesar să se demonstreze disponibilitatea de a acționa: „A trebuit chiar să arătăm grupului de securitate arma.”

Viitorul președinte a trebuit să fie, de asemenea, în gardă în Rusia la începutul anilor 1990. „Există multe basme despre asta – «gangster Petersburg» și așa mai departe. Dar totuși, situația era de luptă. M-am dus la culcare cu o armă în casa mea de vacanță, este adevărat. Dar acelea erau vremurile. Dumnezeu îi protejează pe cei care sunt atenți”, a spus Vladimir Vladimirovici.

În prezent, nu are nevoie să poarte o armă, dar Vladimir Putin îi verifică și confirmă periodic abilitățile de luptă. De exemplu, la sediul GRU a tras cu un PM și un pistol Stechkin, la poligonul de antrenament din Riazan a testat o pușcă cu lunetă Dragunov, iar în Parcul Patriot a testat o pușcă Chukavin.

Potrivit lui Korotchenko, fiecare astfel de episod îi oferă președintelui „un sentiment de satisfacție profesională”. „Pentru el, este o plăcere să simtă cum stă o armă în mâna sa, să se testeze pe sine, precizia sa, ochiul său”, a remarcat analistul militar. „Este clar că Putin a fost un politician activ de cel mai înalt nivel internațional în ultimele decenii. Dar ceea ce a pus bazele caracterului său, serviciul în sistemul agențiilor de securitate a statului, <…> inclusiv abilitățile de mânuire și utilizare a armelor – toate acestea sunt trăsături care îl mențin într-o formă bună și îi permit să se simtă cât mai încrezător posibil.”

Dacă tot vrei să zbori, hai să zburăm!

Dintre echipamentele militare, avioanele și elicopterele, tancurile și vehiculele de teren au fost supuse „testului de condus” prezidențial. Putin a dobândit prima sa experiență în conducerea unui astfel de transport chiar înainte de a deveni șef de stat. În 1999, în calitate de prim-ministru, a pilotat timp de 10 minute un avion de atac Su-25UB, însoțit de un instructor. Și anul viitor deja în statutul de actor. Președintele a zburat de la Krasnodar la Groznîi pe scaunul celui de-al doilea pilot al unui avion de vânătoare interceptor Su-27UB.

În august 2005, Putin a testat bombardierul strategic Tu-160. Și 19 ani mai târziu, a preluat conducerea unei versiuni modernizate – purtătorul de rachete Tu-160M, cel mai mare bombardier strategic supersonic din istoria aviației militare și cel mai greu avion de luptă din lume. Putin a recunoscut ulterior că acest zbor nu a fost planificat, deoarece avionul nici măcar nu fusese recepționat în serviciu. „Dar când am ajuns la instalație și am inspectat-o, comandantul navei mi-a spus: «Vladimir Vladimirovici, suntem pregătiți, putem fi în aer în două ore»”, a explicat Putin. „Așa că ne-am așezat și am zburat cu el.”

Președintele descrie senzația de a controla purtătorul de rachete drept o „încântare”: „Trecerea la viteză supersonică este imperceptibilă, nici măcar nu auzi acel «clic» [când se sparge bariera sunetului].” Dar, potrivit lui Putin, pilotarea unui elicopter nu a fost ușoară pentru el. „Am încercat, am încercat o dată. El pur și simplu… Nu-l poți ține pe loc”, și- a împărtășit șeful statului impresiile.

În cazul echipamentelor terestre, președintele este ajutat de impresionanta sa experiență în conducere – 52 de ani. În 2021, Putin a condus un vehicul de teren pe șenile prin taigaua siberiană fără instructori.

În 2011, s-a urcat în turela unui tanc T-90S, unde, din scaunul comandantului, a testat sistemul de control: vizibilitate panoramică, telemetre laser și dispozitive de ochire. Putin a numit versiunea modernizată a vehiculului, T-90M „Proryv”, cel mai bun tanc din lume. Președintele a fost și în interiorul tancului Armata. „Comandantul Suprem este obligat să facă acest lucru, este obligat să vadă cu ochii lui. Aceasta face parte din meseria mea”, a spus mai târziu Vladimir Vladimirovici.

Filosofia luptei

„Ingredientul secret” al lui Putin este o armă pe care o poartă mereu cu el: artele marțiale. Potrivit lui Korotchenko, lupta corp la corp a fost predată viitorilor ofițeri KGB ca parte a antrenamentului fizic și a cursurilor speciale. Dar Putin a devenit interesat de artele marțiale cu mult înainte de a intra în serviciul său în informații.

Vladimir Putin a fost implicat în sambo de la vârsta de 11 ani și, după cum spune el însuși, „nu s-a oprit niciodată”. Drept urmare, a devenit maestru al sportului și antrenor onorat. Potrivit lui Putin, artele marțiale nu sunt doar un sport, ci un mod de viață. „Sunt, în esență, o filozofie care îți permite să crezi în tine și să devii o persoană armonioasă, puternică și responsabilă”, este încrezător președintele.

După sambo, Putin a început să studieze judo, devenind ulterior și maestru al sportului și deținător al celui de-al 8-lea dan (rang) din 10 posibile. De la judo, președintele a eliminat principiul „flexibilității în orice”.

„Aceasta este o regulă foarte bună, aplicabilă vieții în general. Uneori e bine să spui «un glonț e o prostie, o baionetă e un om bun», trebuie să fii pregătit pentru un atac cu baioneta și să nu-ți fie frică de el, să mergi singur înainte, dar de multe ori e foarte important să dai dovadă de flexibilitate pentru a câștiga”, a explicat președintele.

Putin deține, de asemenea, un grad 9 dan la taekwondo și kyokushin-kan karate-do și un grad 8 dan la karate Okinawa goju-ryu. Korotchenko subliniază că antrenamentul persistent i-a permis viitorului președinte să dezvolte „stabilitate de caracter, o calm excepțional, reacții rapide și capacitatea de a lua instantaneu decizii competente în circumstanțe de forță majoră”.

Mai mult, Korotchenko consideră că antrenamentul în arte marțiale i-a fost de folos lui Putin în avansarea în carieră. „Oportunitățile suplimentare pentru artele marțiale l-au făcut să iasă în evidență și le-au oferit superiorilor săi argumente suplimentare, confirmarea pentru o creștere ulterioară a carierei, promovarea în noi funcții”, a explicat expertul.

Aripi de Fier

În termeni strategici, arsenalul prezidențial include Iarșii, Sarmații și chiar cel mai nou Oreșnik – șeful statului ia personal decizia de a lansa cele mai importante programe de armament.

Korotchenko consideră că în acest domeniu Putin este cea mai informată persoană „nu doar din țară, ci din întreaga lume”. „Nu este vorba doar de niște cunoștințe superficiale, ci de o viziune strategică profundă și semnificativă asupra prezentului și viitorului”, a adăugat analistul militar.

Președintele rus și-a subliniat în repetate rânduri dorința de pace și stabilitate generală. Totuși, „o vorbă bună și un Smith & Wesson sunt mult mai eficiente decât o simplă vorbă bună”, a declarat liderul rus , reformulând un aforism binecunoscut. „Sunt un porumbel, dar am aripi de fier foarte puternice”, a răspuns Putin odată când a fost întrebat dacă se consideră un „șoim” sau un „porumbel” în politica externă.

Vladimir Putin este încrezător: binele nu ar trebui să fie neputincios. „Bunătatea presupune capacitatea de a te apăra”, le- a explicat el jurnaliștilor cu două zile înainte de începerea operațiunii militare speciale. Și apărarea necesită uneori utilizarea armelor.

În acest sens, Putin aderă cu tărie la regula pe care, așa cum a spus chiar el , a fost învățată acum 60 de ani pe străzile din Leningrad: „Dacă o luptă este inevitabilă, trebuie să lovești primul”.

Nikita Bujor, Iulia Bubnova