(VIDEO) Atac terorist în Turcia. „Avem martiri și persoane rănite”

Explozie și focuri de armă în fața companiei Turkish Aerospace Industries din Ankara.

„Un atac terorist a fost efectuat împotriva instalațiilor TUSAȘ din Kahramankazan, Ankara. Din păcate, am avut martiri (morți -nr.) și răniți în urma acestui atac. Allah să aibă milă de martirii noștri; Le doresc însănătoșire grabnică răniților noștri. Publicul va fi informat despre evoluții. Vă rugăm să țineți cont de declarațiile din surse oficiale”, a transmis ministrul de interne Ali Yerlikaya pe X.

TUSAȘ este una dintre cele mai importante companii de apărare și aviație din Turcia.

stire in curs de actualizare

🚨 Additional footage from the Ankara attack reveals a gunman at the scene, targeting one of Turkey’s largest defense companies, Turkish Aerospace Industries. https://t.co/ojZrMelagt pic.twitter.com/8KVK37Xzyk — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 23, 2024

⚡️BREAKING: Militants attacked TUSAS Aerospace Industries in Ankara, Turkey, where they are now holding hostages at the headquarters. pic.twitter.com/Vo48Tf0cm3 — Suppressed News. (@SuppressedNws) October 23, 2024

🚨 Video of the explosion and gunfire at the Turkish Aerospace Industries headquarters in Ankara, Turkey. https://t.co/gI9iSLBFzG pic.twitter.com/n5DBeKn8JB — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 23, 2024