Musk, reacție după decizia CEDO în dosarul lui Georgescu

Elon Musk a reacționat la decizia CEDO privind cererea lui Călin Georgescu, care a contestat anularea alegerilor prezidențiale din România din 8 decembrie 2024.

Musk distribuit o nouă postare a influentului Mario Nawfal cu următorul comentariu: „Ce este această instanță și cum poate anula alegerile?”.

🚨🇷🇴EUROPE’S TOP RIGHTS COURT BACKS ROMANIAN ELECTION ANNULMENT—A SHAM RULING TO PROTECT THE ESTABLISHMENT

The European Court of Human Rights (ECHR) just rejected Romanian presidential candidate Calin Georgescu’s appeal, refusing to overturn the shady annulment of last year’s… https://t.co/khkhe51vsv pic.twitter.com/39oHqEDO3i

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 6, 2025