Autostrăzi de muzeu. Trei autostrăzi aproape finalizate stau închise

Trei tronsoane de autostradă, aflate pe A0, A7 și A3, sunt finalizate aproape în întregime, dar nu sunt încă deschise circulației, potrivit HotNews. Două dintre ele sunt la un stadiu de 99% de mai bine de o lună, însă așteaptă recepția sau finalizarea unor sectoare vecine pentru ca traficul să poată fi permis.

Este vorba despre un tronson de pe Autostrada de Centură a Capitalei, unul de pe Autostrada Moldovei și unul de pe Autostrada Transilvania. Două dintre ele au fost construite de UMB, compania omului de afaceri Dorinel Umbrărescu.

„Fiecare lot are propria poveste, fiecare are cumva specificul propriu. Dar deocamdată sunt muzeu – adică sunt gata, dar nu sunt date în folosință”, a explicat pentru HotNews Asociația Pro Infrastructura.

Secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma spune că situația a fost provocată de mai multe amânări și decizii luate în trecut.

„Suntem în această situație în care avem trei sectoare de autostradă gata, dar încă nu putem circula pe ele. Am putea de astăzi să circulăm pe ele, dar ele au avut parte de tergiversări, amânări, cu situații în care nu avem descărcări provizorii la capăt. Am ajuns acum la această situație în care ele sunt finalizate, dar încă nu putem circula pe ele”, explică Horațiu Cosma pentru HotNews.

Lotul de lângă București, gata din iunie

Unul dintre tronsoane este Lotul 4 din A0 Nord, parte a Autostrăzii de Centură a Capitalei. Are 4,47 kilometri și leagă zona A2 de DN3, în zona Pantelimon/Cernica. Lotul a fost construit de UMB și este finalizat aproape integral. Lucrările au fost încheiate la începutul lunii iunie, însă traficul nu poate fi deschis. Motivul este că tronsonul nu are un nod rutier la capăt, iar lotul vecin nu este încă gata.

Pe acest lot se află și un viaduct de aproape 1,3 kilometri, prin care autostrada trece peste lacul Cernica. Contractul a fost semnat în 2020, dar autorizațiile au venit cu întârziere. Termenul oficial de finalizare, octombrie 2025, a fost depășit.

Compania de Drumuri a transmis pentru sursa citată că desfășoară recepția lucrărilor. Chiar și așa, circulația va putea fi deschisă doar după ce avansează lucrările pe lotul vecin.

„Dacă vorbim pe A0 Nord, lotul 4, acolo s-a discutat foarte mult timp despre o descărcare temporară, la limita loturilor, dar nu s-a materializat acest lucru, din păcate. Am vizitat și eu lucrările, iar Compania de Drumuri a justificat că n-a făcut o descărcare temporară pentru că ar fi permis constructorilor să invoce o altă întârziere. Cert e că acolo avem acum un sector de autostradă muzeu pe care nu se circulă în așteptarea finalizării de pe lotul vecin”, spune secretarul de stat Horațiu Cosma.

Lotul vecin, de 8,6 kilometri, este construit de compania chineză CCECC. Termenul oficial de finalizare era februarie 2026. Cosma spune că a primit promisiuni că lucrările ar putea ajunge la final în septembrie. Totuși, ritmul trebuie accelerat, mai ales în zona pasajului peste DN3.

Ionuț Ciurea, reprezentantul Asociației Pro Infrastructura, spune că autoritățile au promis o descărcare provizorie încă din 2025. Aceasta nu a mai fost realizată.

„Va fi, sperăm, gata la sfârșitul lunii august, dacă nu la sfârșit de august, cel mai târziu în septembrie. Dar bine ar fi înainte să înceapă școala. Acolo muzeul este din două motive. Nu a fost prevăzut nod, iar pe lotul adiacent chinezii sunt în întârziere de vreo șase luni – aveau termenul în februarie. Și mai e combinat și combinat și cu indecizia, fuga de responsabilitate, indolența și nepăsarea Companiei de Drumuri, în ciuda propriilor promisiuni că va face acolo o descărcare provizorie (n.r. la intersecția cu DN3)”, spune Ionuț Ciurea.

A7, tronson finalizat, dar ținut închis până la lotul următor

O situație asemănătoare este pe Autostrada Moldovei, pe A7. Tronsonul dintre Adjud și Răcăciuni, de aproximativ 22 de kilometri, este gata de câteva săptămâni. Și acest sector a fost construit de UMB. Bucata face parte din Lotul 2 Focșani – Bacău. Aproape jumătate din lot a fost deja deschisă în decembrie 2025, între Domnești-Târg și Adjud.

„De câteva săptămâni bune e aproape gata tronsonul și așteptăm Compania de Drumuri să facă recepția la terminarea lucrărilor și să dea drumul la circulație”, spune pentru HotNews secretarul de stat Horațiu Cosma.

CNAIR susține însă că tronsonul nu poate fi deschis acum. Motivul invocat este nodul rutier de la Răcăciuni, unde traficul ar coborî pe un drum județean. Acesta traversează la nivel o cale ferată și ajunge apoi într-o intersecție în T cu DN2/E85.

„Nu va fi deschisă acum porțiunea până la Răcăciuni pentru că se blochează circulația în acel drum județean”, a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Potrivit acestuia, traficul ar urma să fie deschis în august, odată cu următorul lot, de la Răcăciuni la Bacău.

Horațiu Cosma spune că nu este convins de explicațiile Companiei de Drumuri. El întreabă de ce a mai fost construit nodul rutier, dacă nu poate fi folosit.

„Ei invocă aceste rațiuni de siguranță, dar i-am întrebat și eu, dacă avem aceste elemente, de ce am mai făcut acest nod rutier? A costat 10 milioane de lei pe acel nod rutier, sunt 20 de hectare de teren ocupate cu poduri, bretele. Și acum ne trezim în situația că n-ar fi chiar bine să-l folosim la nivelul traficului de autostradă, ci eventual să treacă doar 3-4 mașini care coboară la Răcăciuni. Au ridicat din umeri cei de la Compania de Drumuri”, spune Cosma.

Ionuț Ciurea susține că nu există un motiv tehnic real pentru amânare. El spune că deschiderea ar încurca lucrările UMB pe restul Autostrăzii A7.

„Nu se dorește a fi inaugurat, pur și simplu. Nu există niciun motiv tehnic”, spune Ciurea.

Reprezentantul Pro Infrastructura susține că, în trecut, loturi de autostradă au fost deschise și în condiții similare.

„Presupun că îl încurcă și pe Umbrărescu să deschidă acolo circulația, că pe acolo mai circulă, bine mersi, utilajele pe lotul ăla care este închis. A terminat Umbrărescu lotul, dar pe Umbrărescu îl încurcă și Compania de Drumuri de ce să îl încurce pe Umbrărescu, mai ales că trebuie să lucreze ea, să facă deschidere parțială, hârtii în plus… Nu mai bine face recepție o singură dată?”, spune Ciurea.

Tronsonul de pe A3 ar urma să fie deschis la final de lună

Al treilea tronson este pe Autostrada Transilvania. Este vorba despre sectorul Zimbor – Poarta Sălajului, lung de 12,24 kilometri. Acesta este aproape gata și ar urma să fie deschis în următoarele zile. Proiectul are însă o întârziere de aproape trei ani.

„Pe autostrada Transilvania e un sector cu multă istorie. Sunt lucrări începute în 2021, ar fi trebuit să dureze doi ani, 2023 era primul termen. Dar am ajuns acum în 2026, cu alunecări de teren, cu multe probleme. Acum în sfârșit e la 99,9% după ce s-au rezolvat ultimele alunecări”, explică secretarul de stat Cosma.

O altă problemă a fost nodul rutier de la Poarta Sălajului. Acesta nu era inclus inițial în proiectul autostrăzii.

„A fost pe un contract separat, el nu era prins inițial. Capătul autostrăzii era într-un giratoriu cu un drum comunal de 4 metri lățime pe care se mergea apoi 1 km. În 2021 am spus că nu se poate așa ceva, să vină traficul de autostradă, zeci de mii de vehicule și TIR-uri pe acest drum comunal. Atunci am gândit acest nod rutier și e bine că acum s-a terminat în același timp cu restul autostrăzii”, spune Cosma.

Secretarul de stat afirmă că deschiderea ar trebui să aibă loc „în maxim o săptămână, la finalul acestei luni”. El susține însă că în Ministerul Transporturilor au apărut discuții despre o posibilă amânare a inaugurării.

„Pornind de la declarațiile domnului Grindeanu. Și de la alte informații pe care au fost vehiculate prin Minister pare că există o gândire în zona PSD și a puciștilor din PNL să mai tragă de timp cu aceste inaugurări. Că poate nu o să fie contorizate în actualul mandat al Guvernului Interimar, de conducerea USR de la Ministerul Transporturilor. Ar fi o gândire absolut teribilă și complet în afara legii și în afara interesului public”, spune Cosma.

Ionuț Ciurea atrage atenția că toate cele trei tronsoane au depășit termenele contractuale. Chiar dacă acum sunt aproape gata, întârzierile sunt deja mari.

„Toate sunt mult dincolo de termenele contractuale. Pe A0 Nord UMB trebuia să termine anul trecut în noiembrie. La fel și pe A7. Pe A3 s-au făcut deja șase ani de contract. Da, sunt alunecări de teren, dar chiar cu indulgență, vreo doi ani întârziere tot are. Este enorm”, spune reprezentantul API. „Dar unde sunt doi ani de întârziere sau șase luni de întârziere pe A0 sau pe A7… Ce mai contează două, trei luni de muzeu?”, mai spune el.

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