Azi joacă în prima manșă a turului 2 în Europa Corvinul, CFR Cluj și Universitatea Craiova

După ce FCSB a terminat doar la egalitate, 1-1, marți seară, prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League cu Maccabi Tel Aviv joi vine rândul celorlalte trei echipe românești să evolueze în Europa League și respectiv Conference League.

Revelația Corvinul Hunedoara are o misiune grea spre imposibilă la Sibiu, acolo unde dispută partidele de acasă din Europa League, întâlnind de la ora 20:00 pe vicecampioana Croației, Rijeka. Diferența dintre cele două echipe este ușor de înțeles din faptul că valoarea lotului hunedorean este de maxim 6 milioane euro iar la oaspeți totalul înseamnă 40 de milioane și doi jucători, Niko Jankovic și Tony Fruk, sunt estimați la 5 milioane fiecare.

Însă antrenorul echipei din Liga 2 de la noi, Florin Maxim nu disperă și spune că la fel stăteau lucrurile și în turul 1 preliminar cu vicecampioana Ungariei, Paksi, și Corvinul e echipa care a mers mai departe (4-0 la Budapesta, 0-2 acasă). Partida va fi transmisă în direct de Digi Sport 3 și Prima Sport 2.

În Conference League ambele reprezentante, CFR Cluj și Universitatea Craiova debutează acum în noua stagiune europeană. Feroviarii sunt mari favoriți acasă cu Neman Grodno din Belarus. După acest meci la Cluj va sosi fostul jucător al UTA-ei, plecat acum un an la Grenoble, în Ligue 2, internaționalul moldovean Virgil Postolachi. Neman Grodno a mai jucat cu FCSB în urrmă cu doi ani și foarte greu au mers bucureștenii mai departe, 0-0 și 1-1.

CFR a mai jucat acum două sezoane, în compania altei echipe din Belarus, Șahtior Sologorsk și de asemeni a fost foarte greu, 0-0 și 1-0 la Cluj. Pentru a forța un rezultat cât mai bun la Cluj Dan Petrescu va juca în atac cu trei oameni: Deac, Bîrligea, Kamara. Meciul are loc de la ora 20:30 și va fi transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oltenii au primul joc afară, de la ora 21:15 la Branik, în Slovenia, împotriva lui Maribor, echipă la care a jucat câțiva ani mijlocașul Alexandru Crețu. Doar cei care au cont pe site-ul Superbet.ro pot viziona partid în format Live Streaming. De fapt meciul fusese cumpărat de Atena 1 dar a uitat să îi facă loc în grila de programe și în loc de meci va fi o reluare a unor episoade din serialul Adela. Totuși platforma Antena Play, contra cost abonament lunar, îl va difuza.

Maribor e o echipă care acum șase sezoane juca în grupele Champions League și care an de an evoluează în Europa, deci are multă experiență internațională. Însă pare a fi într-un moment mai puțin favorabil, dovadă că a fost neașteptat eliminară în turul 1 preliminar al Europa League de bulgarii de la Botev Plovdiv.