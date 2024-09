Azi se joacă derbyul dintre Nelu Varga și Gigi Becali

În această seară, de la ora 21:00, pe stadionul din Gruia CFR Cluj așteaptă vizita celor de la FCSB. Un meci între două dintre candidatele la titlu, chiar dacă momentan nu arată atuuri deosebite. FCSB a terminat cu bine cursa de calificare în etapele superioare ale noului format din cupele europene, urmând a juca opt meciuri în Europa League în timp ce CFR Cluj s-a împotmolit în play-off-ul Conference League.

Această ratare l-a supărat foarte tare pe patronul ardelenilor, Neluțu Varga, care pentru a nu avea probleme financiare, a trecut la vânzări de jucători pe bandă rulantă. Pe golgeterul echipei, Daniel Bîrligea, l-a cedat chiar rivalei FCSB pentru 2 milioane euro. Dar cu clauza ca în primul an jucătorul să poată fi folosit de bucureșteni în meciul direct doar dacă se achită suma de 350.000 euro, ceea ce Gigi Becali nu va face.

CFR a reușit un plus de 7,5 milioane euro din raportul vânzări – achiziții, pentru că Louis Munteanu a ajuns în Gruia pentru uriașa sumă de 2,5 milioane euro. Însă vânzările au atins suma de 10,35 milioane, așa încât, de departe, Clujul are o balanță de-a dreptul excepțională. Urmată chiar de rivala din acest meci, dar numai când vor fi virate cele 6,2 milioane euro de către Al Gharafa din Qatar pentru transferul lui Florinel Coman (5,2 milioane plus un milion penalizare că banii nu au fost plătiți conform înțelegerii, adică până la 1 august.

La meciul de azi ambele echipe au probleme de lot, FCSB fiind lipsită de aportul mijlocașilor Lixandru și Edjouma, minim trei săptămâni de pauză fiecare, de Bîrligea, conform protocolului cu CFR și posibil de fundașul central sud-african Ngezana, revenit de la echipa națională, criticat dur după ce a comis câteva grave geșeli, așa cum nu s-a întâmplat la club.