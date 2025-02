Bătaie pe biletele pentru meciul FCSB – Lyon!

Parcursul cu mult peste așteptări al FCSB în noul sistem al Europa League a creat un imens val de entuziasm.

Învingând fără drept de apel pe PAOK Salonic în play-off, FCSB a ajuns în optimile de finală ale competiției.

Acolo, își va măsura forțele în două manșe, pe 6 și 13 martie, cu puternica echipă franceză Olympique Lyon. Prima manșă va avea loc în capitala României, pe Arena Națională.

La partida cu PAOK Salonic, stadionul a fost full, cu 8000 de suporteri eleni veniți pentru o remontada a echipei lor care a rămas doar un vis. Și partida cu Lyon se va disputa tot cu casa închisă, chiar dacă la această oră încă mai sunt bilete disponibile. Managerul general al FCSB este convins că acestea se vor epuiza.

Meme Stoica a rămas realmente impresionat de faptul că în doar trei ore au fost vândute online deja nu mai puțin de 40.000 de bilete din cele 55.000 dinsponibile. Câteva mii vor ajunge la fanii lui Lyon, aceștia urmând a comunica prompt numărul celor care vor face deplasarea la București.

Mihai Stoica a dezvăluit faptul că doritorii de bilete au așteptat achiziționarea lor ca urmare din cauza unor atacuri cibernetice. MM a explicat ce s-a întâmplat la Prima Sport.

„Cred că e sold out la ora asta, erau peste 10.000 de utilizatori care accesau site-ul. Am avut în jur de 200 de atacuri cibernetice, boți, cu ocazia asta am aflat și eu. Lansează câte cinci cereri pe secundă ca să blocheze, n-au cum să fure nimic, doar se joacă.

Sunt unii care își folosesc inteligența naturală, nu artificială, ca să se joace, să blocheze site-ul. În două ore și 45 de minute, cu tot cu atacuri cibernetice, sărisem de 30.000. Am avut ulterior o actualizare, 35.000, iar pe seară ajunsesem la 40.000.

La ora asta suntem săriți bine de 40.000. Vor fi foarte puțini suporteri de la Lyon, nu va mai fi nevoie de zone tampon ca la meciul cu PAOK Salonic”.