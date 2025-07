Becali a intrat prin telefon și a băgat o aroganță: „Sabotorul la telefon”

Cu siguranță FCSB este la această oră clubul cel mai stabil financiar și totodată echipa cea mai bine pusă la punct în SuperLigă. Toată lumea râde de tandemul de pe bancă Elias Charalambous – Mihai Pintilii pentru că îi consideră doar niște simpli executanți ai ordinelor adevăratului antrenor fără licență, Gigi Becali, care stabilește formula de start și face schimbările la pauză sau în a doua parte.

Unul dintre oamenii de fotbal care este un adversar declarat al dictaturii lui Becali este comentatorul TV Emil Grădinescu. După ce FCSB a apărut în a doua parte a meciului de la Ploiești, cu Petrolul. cu numai puțin de patru schimbări acesta nu s-a abținut și l-a numit sabotor pe Gigi Becali.

Marea surpriză a avut loc după meci în studioul Prima TV, unde se analiza jocul de la Ploiești. În direct a intrat Gigi Becali, care a stârnit hohote de râs cum s-a prezentat: Bună seara, sabotorul la telefon. După care a explicat de ce a decis să se implice la echipă, scopul fiind de a evita falimentul la care au ajuns un Rapid în perioada Copos, CFR Cluj cu Arpad Paskany sau cel mai recent Dinamo.

„Bună seara, sabotorul la telefon. Sabotez echipa ca să nu intru în faliment cum a intrat tot fotbalul românesc din 2000. M-am gândit ca să nu falimentez, ia să mă fac sabotor. Normal că le închid gura. Dacă nu mă băgam eu, nu eram eu sabotor, eram în faliment și eu acum, nu mai eram. Nu mai eram, cum să câștig (n.r. alte campionate în plus) dacă nu mai eram?

La fotbal trebuie să le pui pe toate. Și la final trebuie să tragi linie și să vezi banii, de fapt. Banii sunt oglinda performanței. Și toți ceilalți s-au îngropat, falimentări, insolvențe, B, C, Rapidul divizia C, Dinamo insolvență.

(n.r. Despre Cristi Borcea la Dinamo) Acum eu te întreb un lucru. Dacă sunt 10 inși, că erau 10, erau toți numai milionari, și dacă eu m-am bătut cu toți, și erau și cunoscători de fotbal, era și Giovanni cu ei. Dacă eu i-am bătut, puneau pumni peste pumni… Cu ăsta, cu Walter, cu Turcu, Dumnezeu să îl ierte, îți dai seama. Cohn, Nicu Badea, Nețoiu, toți erau, toată crema fotbalului s-a strâns la Dinamo ca să se bată cu mine.

(n.r. Despre Borcea) Ca să spui dacă este bun manager, trebuie să tragi linie și să vezi banii. Păi și atunci e bun? Știi care e treaba? El este bun. S-a prins că e în găleată și i-a vândut lui Negoiță. Deci e bun. Adică nu intra în faliment. Când a văzut că e groasă treaba, hai să arunc la un fraier. Și i-a dat la un fraier. Deci e bun manager.

Eu am rezistat pentru că eu sunt sabotorul. Dacă lăsam precum Copos bugetul, așa cum face acum și Șucu. O să vezi. Mai spuneți-mi unul care a vândut un jucător cu peste 10 milioane. Eu am vândut Stanciu, Chiricheș, Man. (n.r. Despre Rotaru) Pe Mihăilă cu 9 și pe Mitriță cu 6 sau 7”