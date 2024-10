Becali. „Dacă se gândeste să facă vreo mizerie cu mine, încalc linia aia roșie”

În cadrul emisiunii Culiesele Statului Paralel, Gigi Becali a făcut mai multe dezvăluiri.

În contextul declarațiilor recente pe care Marcel Ciolacu le-a făcut la adresa sa, Becali a spus că nu crede că Ciolacu este politician.

”Eu pe Simion il susțin cât pot eu să-l susțin, doar atâta îl rog pe domnul Ciolacu să-și vadă de treaba lui și punct. Să oprim aici… Sa iti spun inca ceva. Ca nu tin secrete. Daca cumva se gandeste sa faca vreo mizerie cu mine, incalc linia aia rosie”, a spus Becali.

”Nu am niciun secret cu el, nu am ce secrete sa am cu el, ca daca ne apucam de secrete incalcam linia aia rosie. Dar ei vor sa tina secrete unele lucruri. Acuma daca am facut eu sau nu am facut eu…

…A zis ceva, i-am răspuns si eu. Așa i-am răspuns și lui, ca să se învețe minte și să o lăsăm aici, mai bine, zic eu. Și îl rog să o lase aici, dar sincer, nu cu ascunzișuri, că după aia zic eu mai multe. Nu numai alea, nu numai alea care știți voi. Stiu și altele eu, nu numai ce știți voi. Eu știu unele pe care voi nu le știți. Nu aveți de unde să le știți…

Va spun eu ce l-a deranjat: L-a deranjat cand am spus, si nu m-am referit la el, ca prima data un om trebuie sa aiba el familia lui frumoasa, dupa aia sa conduca o tara. Dar nu a fost cu aluzie la el. Am vorbit doar la modul general.

A zis cu secretele? Pai ce secrete sa am eu cu el in primul rand? El se poate compara cu mine? Eu stau cu Ciolacu la un secret? Tu crezi ca eu Becali, ma apuc sa stau cu Ciolacu?

L-am sunat de doua ori ca am vrut sa vand o fabrica, ca trebuia sa sa dea cancelarul lui de la Guvern 13 milioane de euro. Am facut un precontract, am luat un avans si trebuia sa dea. Comisia Europeana a spus ca a dat ok-ul.

Am spus ca am primit de la Bruxelles si au zis ca in urmatoarele zile se va convoca comisia de investitii si veti primi acordul sa vindeti fabrica. Mi-au zis ca la 1 decembrie voi avea un raport care nu va fi negativ.

Nu am primit nici pana acum un raspuns.

L-am sunat si i-am zis „vad ca ai numai Cambridge si Oxford, de ce esti mincinos”, i-am zis cancelarului.

A zis ca a intervenit ceva. Pai trebuia sa spui ca a intervenit, nu sa treaca 3 luni si sa nu dai niciun raspuns. Esti mincinos. Cum sa conduceti voi tara?

Anca Alexandrescu: Despre ce fabrica este vorba?

Gigi Becali: Fabrica de armament de la Valcea. Am luat avansul, oameniii au inceput finantarea care era pana in 2023. Iar acum, din cauza cancelarului lui Ciolacu, iar negociez.

Anca Alexandrescu: Dar e pe lege. Daca vine Comisia Europeana si spune ca e ajutor de stat

Gigi Becali: Pai dar Comisia Europeana a dat ok-ul. Eu am primit de la Consiliul Concurentei de la Bruxelles, dar probabil unii vroiau spaga. Eu nu sunt zgarcit, dar nu mai dau spaga ca mi-e frica, nu ca sunt zgarcit.

Anca Alexandrescu: Dar de ce sa dati spaga? E lege

Gigi Becali: Pai daca nu le dai, nu iti da ei, nu vezi ca un an jumate nu mi-a dat nimic

Anca Alexandrescu: V-a cerut cineva spaga?

Gigi Becali: Nu mi-a cerut, dar asa deduc. Asa cred. Din moment ce primesti ok-ul de la Bruxelles, si dupa aia sa ii zic eu lui Ciolacu – pai aia nu au dat ok-ul, tu ce fel de politician esti? Ce inseamna politician pentru Ciolacu, stie sa descrie el?

