Becali face praf naționala și îl avertizează pe nașul Hagi

Patronul FCSB, Gigi Becali, care este finul foarte probabilului viitor nou seleționer al României, Gică Hagi, nu se sfiește să rostească vorbe dure la adresa echipei naționale. Din punctul său de vedere nu s-ar fi înhămat niciodată la a prelua o echipă națională lipsită de valoare. Doar Radu Drăgușin și Nicușor Stanciu sunt jucători exponențiali.

Filozofia lui Gigi Becali este simplă, dar foarte la obiect. Pentru că el consideră că o echipă națională este puternică doar atunci când are în lot minim doi-trei jucători de 30 de milioane euro, care joacă la cluburi de top din Europa. Altfel, poți să dai totul pe teren ca implicare fizică și emoțională, nu ai cine să facă diferența în favoarea ta.

Îi dorește mult succes nașului Gică Hagi într-o misiune, din punctul lui de vedere, cu șanse foarte mici de succes, calificarea după 28 de ani la un nou turneu de CM, pentru că direct merge doar primul loc și este exclus ca România să se poată bate cu echipele mari din Europa care vor fi în urna capilor de serie.

„Edi Iordănescu ştiam că pleacă. V-am spus. Gică e cea mai bună soluţie, e adevărat, singurul care mai poate face ceva, deşi cred că nici el nu poate să facă.

Eu dacă sunt în locul lui Gică, nu vin. Ce potenţial, am fost la un gol să fim pe ultimul loc! Nu avem valoare. Şi dacă vin şi Mourinho, şi Guardiola, şi ăla de la Real Madrid (n.r: Carlo Ancelotti), toţi 3 nu pot face nimic.

Gică Hagi face minuni. Dacă îl ia pe jucător şi îl antrenează el. Aici nu îl mai antrenează el. Aici ce poate să facă? Ştiam (n.r.: că pleacă Edi Iordănescu), el nu vede ce are? Fotbalul se joacă cum am jucat noi astăzi.

Nu cum a jucat naţionala, contraatac şi dăm un gol. Du-te, mă, care generaţie? Dacă nu ai doi-trei jucători de peste 20-30 de milioane, să joace la echipe mari, care generaţie?

„Drăguşin, să zicem că ar fi. Man e 11 milioane, nu e 30. Ce să faci cu Man? Stanciu, e adevărat, e un jucător complet. În rest, avem noi jucători de 20-30 de milioane? Să joace la Parma, cine e Parma? Dacă are 26 de ani, aia e valoarea lui (n.r.: a lui Dennis Man), 10-15.

El trebuia, când a plecat, să crească mult mai mult. El atât are creştere, e serios, are viaţă sportivă. Are valoarea lui, dar de atât”.