Becali, într-o situație la care nu se aștepta

Familia Becali este cea care face și desface totul înclusiv în materie de transferuri la campioana FCSB, fie alegând jucătorii, fie dând OK sau nu la propunerile venite de la Mihai Stoica.

Un fotbalist pe care atât latifundariul din Pipera cât și MM Stoica l-au urmărit cu atenție, în încercarea de a-l aduce din vară la FCSB, este internaționalul român al lui Dinamo, Dennis Politic.

Oficialii FCSB au avut doar cuvinte laudative despre Politic, pe care îl văd integrându-se perfect în banda stângă. Ei sunt impresionați de faptul că, dincolo de calitățile tehnice incontestabile, Politic este genul de fotbalist conectat la maxim, care muncește foarte mult și înainte și înapoi.

Gigi Becali a luat deja legătura cu Dinamo, discutând posibilitatea transferului cu administratorul delegat al câinilor, Andrei Nicolescu. Acesta spusese că orice jucător dinamovist este de vânzare pentru un preț corect. Becali a venit cu propunerea de un milion de euro, ținând cont că jucătorul mai are contract cu alb-roșiii încă doi ani.

Problema este că tocmai subiectul în cauză al transferului nu pare interesat de a merge la FCSB, deși admite că este onorant faptul că este dorit de echipa campioană. Politic a oferit o declarație imediat după derbyul Dinamo – Rapid.

Eu am răspuns deja online, am postat un video pe rețelele de socializare. Rămân la același gând. Sunt la Dinamo, concentrat pe ce fac aici, mai am doi ani de contract, sunt fericit aici și nu vreau să vorbesc de FCSB”.