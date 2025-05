Becali s-a ploconit la toți: ”M-am dus și la Livia Stanciu”

Slugărnicie sau circ politic? Deputatul ex-AUR Gigi Becali, prezent luni la Parlament, a povestit luni seară, pentru B1 TV, cum le-a cerut iertare lui Nicușor Dan si Liviei Stanciu, actual judecător CCR.

„Prima oară m-am dus, am dat mâna cu Băsescu, apoi m-am dus și am cerut iertare lui Livia Stanciu, am dat mâna și cu ea, care m-a băgat la pușcărie! Nu? Dacă tot e moment solemn… Înainte de învestire, m-am dus la Livia Stanciu, am dat mâna cu ea și am zis ”iartă-mă”, că am mai zis și eu despre ea de-a lungul timpului… Am mai beștelit-o. Și i-am cerut iertare. Pentru ce a făcut ea, că m-a băgat la pușcărie, e treaba ei, conștiința ei. Eu am cerut iertare pentru ce am făcut eu.

Iar dacă omul ăsta (Nicușor Dan) mă vede că vorbesc la telefon, el trece. E președintele României, l-am mai beștelit, nu? Și trece omul, mă vede și se întoarce să dea mâna cu mine! Stăteam pe scaun, m-am ridicat și am dat mâna cu el. El a zis ”vă salut” și eu am zis ”domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!

E un gest care am rămas… Vezi ce înseamnă când omul bun impresionează? Acum o să zică lumea că eu lingușesc, eu nu lingușesc pe nimeni! Dacă omul ăsta a făcut așa ceva, eu am rămas uimit, că l-am mai beștelit eu și-n campanie, și-n campania de la primărie. Și i-am cerut iertare. Nu trebuie să-ți ceri când greșești față de om? Că niciodată nu a zis un cuvânt rău de mine. Când un om face un gest, nu trebuie apreciat?”, a povestit Becali.

Acesta l-a apreciat apoi pe Dan pentru că vrea coaliție și reforme, nu scandal. „Eu m-am înșelat în privința lui”, a continuat patronul FCSB.

În schimb, el i-a criticat pe parlamentarii POT, care s-au întors cu spatele în Parlament când a ajuns Nicușor Dan și a vorbit: „Era și patriarhul acolo. Cum să faci așa ceva???”.

Cât despre George Simion, Gigi Beali a declarat că „el cu adevărat acum e istorie”, iar „AUR nu va mai avea niciodată 20%; acolo 5-6-7, nu știu cât va avea, că tot electoratul ăla va migra spre, nu că eu fac, va fi partid suveranist în România cu oameni deștepți, eu așa cred!”.

Întrebat dacă va fi președintele acestui nou partid suveranist, Gigi Becali a răspuns: „Nu știu eu… eu zic că va fi! Dacă e să fiu eu, mă implic, dacă nu, nu mai zic decât cu imaginea, zic că sunt și eu alături de ei și cu asta basta. Cum am făcut cu AUR”.