Big Oil&Gas raportează profituri colosale

În condițiile în care petrolul, gazele naturale și gazele naturale lichefiate (GNL) continuă să reprezinte bijuteriile coroanei în cadrul fluxurilor și refluxurilor cererii mondiale de energie, marile companii petroliere europene și americane – Shell și BP din Regatul Unit, TotalEnergies din Franța și Eni din Italia, alături de trio-ul american ExxonMobil, Chevron și ConocoPhillips – au strâns un profit combinat de 31,65 miliarde de dolari în al doilea trimestru din 2024, relatează OffshoreEnergy Shell, BP, TotalEnergies, Eni, ExxonMobil, Chevron, and ConocoPhillips ride oil & gas demand wave, cashing in close to $32 billion in total profit. BP, Shell, Eni, ExxonMobil și Conoco Phillips sunt printre norocoșii care au depășit așteptările analiștilor. Cu toate acestea, TotalEnergies și Chevron au înregistrat performanțe financiare sub previziuni.

Principalele repere:

– Patru giganți europeni și trei giganți americani din domeniul petrolului și gazelor au obținut un profit combinat de 31,65 miliarde de dolari în T2 2024 – Unele companii petroliere își regândesc acordurile privind energia ecologică și regenerabilă – Marile companii petroliere europene își împart profitul de 13,8 miliarde de dolari – Profitul ajustat al Shell ajunge la 6,3 miliarde de dolari – Profitul BP se ridică la 2,8 miliarde de dolari – Shell și BP se confruntă cu critici din cauza unor măsuri care s-ar opune tranziției energetice ale industriei – TotalEnergies obține un profit net de 3,8 miliarde de dolari – Eni obține un profit net ajustat de 1,52 miliarde de euro sau 1,65 miliarde de dolari – Marile companii petroliere americane împart un profit de 16,2 miliarde de dolari – ExxonMobil înregistrează un profit de 9,2 miliarde de dolari – Chevron a înregistrat un profit net de 4,4 miliarde de dolari – ConocoPhillips obține un profit de 2,3 miliarde de dolari Cu era combustibililor fosili încă la putere, este puțin probabil ca puterea Big Oil să scadă prea curând, în special în urma creșterii anticipate a populației. Investițiile guvernelor mondiale în infrastructura energetică evidențiază trecerea la sisteme energetice electrificate, digitalizate și descentralizate cu emisii reduse de carbon. Roata norocului din industria energetică mondială continuă să se învârtă, împinsă de mai mulți factori concurenți, de la schimbările climatice la politică, permițând anumitor regiuni să parieze din ce în ce mai mult pe surse de aprovizionare mai curate, în timp ce altele se încăpățânează să rămână la ceea ce au știut dintotdeauna – anume să se bazeze pe țiței și gaze. Dorința de a stimula trecerea la energia curată își continuă creșterea, iar jucătorii din domeniul petrolului și al gazelor s-au alăturat deja tranziției energetice. În timp ce unii mișcă cerul și pământul pentru a se pregăti pentru succes în domeniul energiilor regenerabile, alții au început recent să se retragă din eforturile lor ecologice pentru a îmbrățișa pe deplin boom-ul anticipat al aurului negru și al gazului, pentru a se asigura că vor continua să prospere pe terenul de joacă al energiei și pentru a-și proteja investițiile de a continua să înregistreze pierderi suferite până acum în domeniul energiei regenerabile. În ciuda provocărilor cu care se confruntă combustibilii fosili din partea activiștilor pentru climă și a ecologiștilor, care continuă să creeze obstacole pentru industrie sub formă de proteste, proceduri judiciare îndelungate și procese care sfârșesc prin a ridica barierele de decarbonizare, toate marile companii petroliere și alți jucători importanți din sectorul aurului negru și al gazelor au înregistrat profituri nete ridicate în T2 2024, ExxonMobil raportând cel mai mare câștig trimestrial, urmată de Shell, TotalEnergies, Chevron, BP, ConocoPhillips și Eni.