Bolojan caută voturile de AUR. Câți parlamentari trebuie să rupă

Pot fi ultimele săptămâni în fruntea Guvernului pentru premierul Ilie Bolojan sau, din contră, voturile AUR îl pot salva. La pachet sau la bucată.

Poate fi momentul unei resetări a susținerii parlamentare pe care se sprijină cabinetul său. Calculele din Parlament arată că premierul atârnă de 52 de voturi pentru crearea unei noi majorități fără locomotiva PSD.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat în mai multe rânduri dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier. În mentalul electoral al anului 2025, Nicușor Dan și Ilie Bolojan au candidat ca un tandem, președinte-premier, având în vedere declarațiile din campania prezidențială.

Doar că președintele a răspuns, de fiecare dată, cu Constituția în mână și l-a trimis pe Bolojan la calculele meschine din legislativ. „Susținerea unui prim-ministru, conform Constituției, trebuie să vină din Parlament”.

Odată trimis în Parlament, Ilie Bolojan poate miza pe votul unor partide mici, cunoscute în literatura de specialitate drept „partide balama”. Adică partide care, deși au număr redus de mandate, pot înclina balanța în formarea unor majorități.

Cum arată calculele din Parlament

Pe actuala configurație parlamentară, numărul minim necesar de voturi pentru a forma o majoritate parlamentară este de 233. PNL, USR, UDMR și grupul Minorităților Naționale au împreună 181 de mandate. Cu 52 de mandate mai puțin decât numărul minim necesar de 50% plus 1.

În acest caz, Ilie Bolojan poate negocia cu deputații și senatorii neafiliați, dar și cu cei de la AUR. Surse politice spun că se poartă negocieri pentru un guvern minoritar cu susținerea în Parlament a partidului condus de George Simion.

Pe aceste calcule, pe lângă cele 181 de mandate, se adaugă și cele 22 (16 deputați și 6 senatori) de mandate ale senatorilor neafiliați. Adică, în total, de 203.

Până la numărul minim de 233 de voturi, Bolojan are nevoie de 30 de voturi din partea AUR pentru susținerea sa în Parlament.

Premierul mai poate negocia și cu cei din S.O.S România, PACE și POT. Împreună au 41 de mandate.

Petrișor Peiu: Nu vom susține nicio coaliție, alianță sau înțelegere

Contactat de Cotidianul, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, exclude o susținere parlamentară pentru vreun partid din actuala coaliție, însă subliniază că AUR își respectă deciziile.

„Așa cum am spus, nu vom susține nicio coaliție, alianță sau înțelegere cu vreunul din partidele actualei coaliții de guvernare. Altfel, suntem un partid democratic, în care deciziile se adoptă în mod democratic, prin vot. Și se și respectă”, a spus Petrișor Peiu.

Liberalii au ezitat la Vila Lac

În ședința de la Vila Lac, în care liberalii au votat rezoluția care spune că, dacă PSD îl dă jos pe Bolojan, nu mai continuă o Coaliție cu ei, câțiva liberali au propus ca partidul să își asume că nu va face vreodată echipă cu AUR. Propunerea nu s-a supus la vot.

Ulterior, liderul senatorilor, Daniel Fenechiu, a declarat public că „nu putem fi ipocriți, nu poți să ignori AUR-ul”, dacă vrea să ofere sprijin pentru formarea unui Guvern.

„Dacă AUR vrea să susțină un Guvern, domnule, nu o să-l împiedice nimeni niciodată, hai să ne înțelegem, nu putem fi ipocriți (…). Nu poți să ignori AUR-ul”, a spus Fenechiu la RFI.

Bolojan: Nu am negociat cu niciun parlamentar de la AUR, spre deosebire de alții

De atunci, Ilie Bolojan și-a nuanțat declarațiile publice. De pildă, pe 8 aprilie, Ilie Bolojan a fost întrebat într-o conferință de presă despre o eventuală înțelegere cu AUR. Premierul a spus că „orice alte ipoteze de lucru, sigur, pot fi discutate ipotetic”.

„Grupurile parlamentare ale partidelor din Camera Deputaților sau din Senat decid de multe ori cu privire la un subiect sau altul, așa cum consideră de cuviință”, adăuga prim-ministrul.

Pe 2 aprilie, Ilie Bolojan a insistat că nu au existat negocieri. „Nu am negociat cu niciun parlamentar susținerea. Nici de la AUR. Spre deosebire de alții care discută cu parlamentari AUR”, cu referire indirectă către PSD.

„Nu cred că este bine pentru România, dar este posibil, cum a mai avut și anii trecuți, în mai multe cicluri electorale, guverne minoritare”, a declarat premierul la Europa FM.