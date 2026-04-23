Campionul contractelor cu statul din fiefuri PSD și PNL. Cum a acaparat România firma din dosarul lui Radu Moldovan

Numele firmei Frasinul SRL, deținută de omul de afaceri Traian Larionesi, apare în ancheta procurorilor DNA ce vizează presupuse fapte de corupție în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. Cotidianul a scris că firma bistrițeană a obținut în ultimii 8 ani circa un miliard de euro din contractele cu statul, potrivit datelor din SEAP.

Despre contractele firmei Frasinul cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și CJ Sălaj, Cotidianul a scris pe larg.

Contractele Frasinul în administrațiile locale din România (2018–2026)

Pe 13 martie 2026, Frasinul a obținut un contract cu CJ Prahova, în valoare de peste 355 de milioane de lei (peste 71 de milioane de euro), pentru servicii de proiectare și execuție a lucrărilor pentru acces rutier complementar descărcare A3.

CJ Prahova este condus de social-democratul Virgiliu Nanu.

Un alt contract de peste 43 de milioane de euro a fost obținut de Traian Larionesi pe 2 martie 2026, cu Consiliul Județean Dolj, condus de Cosmin Vasile (PSD), un apropiat al cuplului Manda–Olguța Vasilescu.

Contractul din SEAP prevede lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții construire centrul sportiv stadionul Tineretului Craiova.

5 contracte pentru Frasinul cu administrația Sângeorz-Băi

Și cu orașul Sângeorz-Băi, condus de liberalul Cătălin Bota, a încheiat Frasinul mai multe contracte. Cinci contracte a obținut Frasinul cu administrația din acest UAT în ultimii 8 ani. Ultimul datează din februarie 2026, cu o valoare de peste 3 milioane de lei pentru lucrări de regenerare urbană în oraș.

Comuna Maieru din județul Bistrița-Năsăud, condusă de Vasile Borș (PSD) din 2oo4, cu o pauză de un mandat între 2012-2016, a încheiat nu mai mult, nici mai puțin de 8 contracte cu firma lui Larionesi din 2018 până în 2025. Borș, de altfel, îi distribuie postările lui Radu Moldovan pe pagina sa de Facebook. Ultima este din 18 martie.

O altă primărie, o altă administrație PSD. La Târgu Jiu, condus de Laurențiu Romanescu, Frasinul SRL a obținut în martie 2025 un contract de aproape 7 milioane de lei pentru reabilitarea ansamblului monumental Calea Eroilor și reamenajarea zonei pietonale din centrul civic.

Edilul care apare pe afiș alături de Radu Moldovan

Un alt contract, în valoare de peste 14 milioane de lei, a fost obținut de la administrația social-democrată din comuna Lechința, din Bistrița-Năsăud, condusă de edilul Romeo Daniel Florian. Contractul, obținut în februarie 2025, prevede lucrări la sistemul de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în satele Chiraleș, Țigău și Sâniacob.

În comuna Marginea, este condusă de edilul PNL Gheorghe Lazăr, compania Frasinul a obținut un contract în octombrie 2024 de peste 8 milioane de lei.

În comuna Fărcașa din Maramureș, condusă de edilul liberal Ioan Stegrean, devenit celebru după ce a venit cu un ceas Rolex la mână la adunarea ACOR, a încheiat un contract cu firma lui Traian Larionesi în 2024, de peste 17 milioane de lei, pentru modernizarea infrastructurii de apă și canal a comunei.

71 de milioane de euro dintr-un foc în Botoșani pentru Traian Larionesi

Frasinul a obținut un contract și cu CJ Botoșani. În 2023, firma lui Larionesi a obținut un contract în valoare de peste 71 de milioane de euro pentru execuția de lucrări pentru proiectul „Regiunea Nord-Est axa rutieră strategică 2: Botoșani–Iași”. CJ Botoșani era condus de Doina Federovici (PSD).

În comuna Sânpetru de Câmpie, condusă de social-democratul Spiru Crăciun, Frasinul a obținut un contract în august 2024 de peste 11 milioane de lei pentru infrastructura de apă uzată a comunei.

Edilul, Spiru Șerban Crăciun, a fost inculpat pentru trei infracțiuni de furt și două de instigare. Cazul se referă la utilizarea unor instalații clandestine pentru furt de energie electrică. Prejudiciu total este de peste 1,3 milioane de lei, a informat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, potrivit Agerpres.

Două contracte a obținut firma bistrițeană și în comuna Rodna, condusă de Valentin Grapini (PSD). Unul din 2020 și altul din 2023.

Un contract din 2022 a fost încheiat de Frasinul și cu comuna Chieșd în 2022. Aceasta era condusă de Leontin Chiș (PSD). Peste 28 de milioane de lei este valoarea contractului pentru amenajări pentru apărarea împotriva inundațiilor pe cursurile de apă de pe teritoriul comunei.

Primăria, contract cu Frasinul. Edilul, poză de susținere pentru Radu Moldovan

Frasinul a obținut un contract și în comuna Ceafa, din județul Bihor. Condusă de liberalul Bărnău Alin, comuna a încheiat un contract în 2022 pentru construcția unei capele mortuare în satul Ateaș. Prețul a fost de aproximativ 140.000 de euro.

La Telciu, în 2019, firma lui Larionesi a obținut un contract de peste 6 milioane de lei. Edilul, Sever Mureșan, era de la PSD în acea perioadă. Ba chiar are o poză în care îl susține pe Radu Moldovan.

Doar că, la alegerile din 2024, PSD i-a retras susținerea lui Mureșan. Acesta din urmă a candidat din partea Alianței Dreapta Unită. Este singurul actual edil care nu face în prezent parte din PSD sau PNL.

Cifră de afaceri record pentru Frasinul SRL, deținută de Traian Larionesi

Deținută de Traian Larionesi, un om de afaceri bistrițean, firma are ca obiect de activitate „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Înființată în 1999, cu activitate în domeniul lemnului, firma a avut în 2024 o cifră de afaceri de 440 de milioane de lei. Profitul a fost de 76 de milioane de lei. Are 272 de angajați, potrivit datelor de bilanț centralizate de listafirme.ro.

Cine este Traian Larionesi

Traian Larionesi, om de afaceri din Bistrița, supranumit în presă „Fierăstrăul Codrilor”, este asociat cu mai multe firme active în domeniul exploatării lemnului și al construcțiilor. Numele său apare într-un dosar DNA instrumentat la Bistrița Năsăud. În anchetă este vizată una dintre firmele din grupul său. Există și investigații de presă care dezvăluie transporturi de material lemnos din zone montane și forestiere protejate, inclusiv din Munții Călimani.

În ciuda controverselor, Traian Larionesi a fost desemnat cetățean de onoare al județului Bistrița-Năsăud chiar de șeful CJ, Emil Radu Moldovan.

În paralel, presa a relatat că numele său a fost vehiculat în discuții politice informale. Mai exact, Mihai Goțiu scria că Marcel Ciolacu l-ar fi vrut în PSD pe omul de afaceri bistrițean. Intamplator sau nu, cei doi s-au fotografiat împreună la un eveniment care a avut loc în Bistrița Năsăud.

Traian Laronesi are un fiu, Daniel Larionesi, care este absolvent al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. El activează în grupul de firme al Frasinul.