„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană și care include toate cheltuielile și obligațiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR. România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut și cea mai mare corecție” susține Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.
Bolojan, despre reducerea deficitului
Premierul susține că reducerea deficitului este în continuare necesară pentru funcționarea economiei naționale.
„Reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase. De mulți ani, România a cheltuit mai mult decât își permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcție și să recâștigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiții, muncă și competitivitate” a adăugat Ilie Bolojan.
Mai mult, premierul mai spune și că: „Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat„.
Așa-i! N-ai minte și nu muncești? – trăiești din coțcarii, împrumuturi, expediente, până se satura lumea și nu mai da doi bani pe tine, Sărăcie, nimicule!
Sustineti-l pe Bolojan! Si el e un campion!
Bolojan este cel mai slab și obedient prim-ministru ,aflat în slujba Bruxellului
Noi avem deficitul mai mare și decât Ucraina ,țară aflată în război
Băi Bolojane, dacă tăiai și de la magistrați, directori și alți indivizi cu salarii babane , te credeam mă dar, așa nu te cred, hai mână birjar la bulivar !
Pe intelesul populimii–FALIMENT.
Numai reforma administrativ-teritoriala , combinata cu un sistem unic de salarizare a bugetarilor si eliminarea privilegiilor unor categorii sociale ,rezolva reducerea deficitului bugetar.
Ceea ce se face acum , este o frectie la un picior de lemn.
Puneti un economist sa vorbeasca despre deficit si masuri economice preventive, nu un gargaragiu.
prea ”neted” ca sa poata coafa economia, a taiat prin taxe si impozite toata vlaga poporului, nu mai are decat recesiune…