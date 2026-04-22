„Mandatul unui Guvern încetează în mod legal prin două căi și numai două: fie printr-o moțiune de cenzură votată de Parlament, fie prin demisia premierului. Nu există o a treia cale.Nu există niciun mecanism prin care respingerea unor miniștri propuși în locul celor demisionați să ducă automat la demiterea premierului sau a întregului Guvern. Logica constituțională e clară și nu lasă loc de interpretare„ explică parlamentarul liberal Alexandru Muraru.

Ce se întâmplă la finalul celor 45 de zile

La finalul perioadei de interimat, premierul Bolojan se prezintă în Parlament exclusiv cu lista noilor miniștri propuși. Parlamentul votează doar pentru acești miniștri, nu pentru premier și nu pentru întregul Cabinet.

„Dacă Parlamentul respinge noii miniștri propuși, Guvernul nu cade. Interimatul la posturile vacante se prelungește pur și simplu. Premierul rămâne în funcție” mai spune Alexandru Muraru.

Liberalul atrage atenția că România s-a mai confruntat de cel puțin șase ori cu o astfel de situație, în care premierii romțni au mers în Parlament pentru a solicita modificarea componenței Guvernului.