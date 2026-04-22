Parlamentarul liberal Alexadru Muraru, despre soarta guvernării: De ce rămâne Bolojan premier, indiferent ce face PSD

Liberalul Alexandru Muraru explică de ce, chiar dacă PSD își retrage miniștri, căderea Guvernului și a premierului este o ipoteză eronată.

De Mihai Dima
Parlamentarul liberal Alexadru Muraru, despre soarta guvernării: De ce rămâne Bolojan premier, indiferent ce face PSD

Liberalul Alexandru Muraru explică de ce, chiar dacă PSD își retrage miniștri, căderea Guvernului și a premierului este o ipoteză eronată.










Muraru explică faptul că retragerea miniștrilor PSD nu înseamnă și schimbarea premierului, ci doar vacantarea posturilor acestora. Timp de 45 de zile, interimatul este asigurat de ceilalți miniștri ai coaliției.

„Mandatul unui Guvern încetează în mod legal prin două căi și numai două: fie printr-o moțiune de cenzură votată de Parlament, fie prin demisia premierului. Nu există o a treia cale.Nu există niciun mecanism prin care respingerea unor miniștri propuși în locul celor demisionați să ducă automat la demiterea premierului sau a întregului Guvern. Logica constituțională e clară și nu lasă loc de interpretare„ explică parlamentarul liberal Alexandru Muraru.

Ce se întâmplă la finalul celor 45 de zile

La finalul perioadei de interimat, premierul Bolojan se prezintă în Parlament exclusiv cu lista noilor miniștri propuși. Parlamentul votează doar pentru acești miniștri, nu pentru premier și nu pentru întregul Cabinet.

„Dacă Parlamentul respinge noii miniștri propuși, Guvernul nu cade. Interimatul la posturile vacante se prelungește pur și simplu. Premierul rămâne în funcție” mai spune Alexandru Muraru.

Liberalul atrage atenția că România s-a mai confruntat de cel puțin șase ori cu o astfel de situație, în care premierii romțni au mers în Parlament pentru a solicita modificarea componenței Guvernului.

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
