Oana Gheorghiu: Nicușor Dan e copleșit de probleme. Nu știu dacă s-a schimbat

Vicepremierul Oana Gheorghiu consideră că președintele Nicușor Dan este copleșit de probleme, conform declarației sale de la Digi24 preluată de HotNews. Aceasta nu

„Cred că e copleșit de probleme, cred că are foarte multe pe cap. Știu că societatea îi reproșează multe lucruri. Nu știu dacă s-a schimbat sau nu.”

Oana Gheorghiu și-ar dori ca Nicușor Dan să se consulte cu mai mulți oameni în momentul în care ia cele mai importante decizii pentru țară.

„Cred că vede lucrurile dintr-o altă perspectivă și m-aș bucura să văd în viitor mai multă deschidere în a discuta cu mai mulți oameni atunci când ia deciziile. Probabil că o face, n-am aceste informații. Felul în care face el lucrurile, cum le gândește, cum le analizează, sper că rezultatul final va fi unul bun pentru România”, a adăugat vicepremierul.

Gheorghiu nu a vrut să tragă concluzii referitor la nivelul de sprijin oferit de președinte pentru premier. Totuși, aceasta a descris relația dintre cei doi drept instituțională, corectă, dar rece.

„Știu că susține reforma, știu că susține respectarea programului de guvernare, despre asta am și vorbit la întâlnirea pe care am avut-o. Știu că susține digitalizarea României, care, la fel, ar veni la pachet cu multă transparență. Din câte știu, relația dintre cei doi este una corectă, una instituțională, în care discuțiile sunt foarte tehnice”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor: guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.

Miercuri, la Cotroceni, președintele Dan a invitat partidele din Coaliție la consultări pe subiectul guvernării.