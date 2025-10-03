Bolojan nu scapă de întrebarea cu demisia (Video)

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la Prima Tv, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituţionalitate a legii care modifică pensiile magistraţilor.

„Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă”, spune Bolojan.

Întrebat dacă mai ia în calcul demisia în situaţia în care CCR declară neconstituţională legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor, premierul Ilie Bolojan a răspuns:

„Să ştiţi că eu nu am spus asta, am spus că în condiţiile în care vii cu proiecte de lege importante care nu sunt validate, ai o problemă de legitimitate de a lua alte măsuri. Dar dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă” .

Bolojan s-a declarat optimist că decizia CCR va fi una în urma căreia actul normativ va intra în vigoare.

Acesta a adăugat că nu ştie de ce Curtea Constituţională a amânat decizia privind constituţionalitatea legii care modifică pensiile magistraţilor, subliniind că, atunci când a propus fiecare proiecte de lege, a încercat să respecte legile şi deciziile anterioare ale CCR.

CCR este aşteptată să se pronunţe asupra legii care modifică condiţiile de pensionare pentru magistraţi

Miercuri, 24 septembrie, CCR a respins contestațiile AUR, POT și S.O.S. împotriva legii privind reorganizarea ANCOM, ANRE și ASF și a amânat pentru 8 octombrie decizia privind celelalte patru legi adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii, inclusiv cea referitoare la pensii magistraților.

Întrebat dacă demisionează în cazul în care CCR respinge vreuna dintre legile din pachetul 2, premierul a remarcat: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie” și că nu se gândește la o demisie în acest moment.

”Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a conchis premierul.