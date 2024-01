Cad bombele la Australian Open în turneul feminin! Liderul mondial pleacă acasă după turul 3!

Ediția din acest an a primul turneu de Grand Slam, Australian Open, care are loc pe terenurile din complexul Melbourne Park, este una cu adevărat zguduitoare în întrecerea feminină.

Rând pe rând au căzut capetele Elenei Rîbakina, a treia favorită, a tunisiencei Ons Jabeur, a rusoaicei Daria Kasatkina și a grecoiacei Maria Sakkari iar faptul că însuși liderul mondial, polonea Iga Swiatek, are probleme s-a văzut din partida anterioară, contra americancei Danielle Collins.

Aceasta a condus cu 4-1 în decisiv dar nu a știut să gestioneze finalul și a pierdut, după care a șocat pe toată lumea, anunțându-și retragerea din activitate la doar 25 de ani! Este posibil ca și condițiile cu totul speciale din punct de vedere al climei, mai ales legate de umiditatea din aer, să aibă efecte serioase asupra sportivilor, mai ales atunci când partidele au loc în miezul zilei în Australia.

Cert este câ povestea principalei favorite la câștigarea trofeului printre canguri, Iga Swiatek, s-a încheiat extrem de rapid, după numai trei tururi sâmbătă dmineața, când poloneza a pierdut după aproape două ore și jumătate, în trei seturi, în fața unei no-name, locul 50, cehoaica Linda Noskova, care acum un an nu trecea de purgatoriul calificărilor, iar acum este în optimi.

În game-ul care a decis victoria, Noskova a dat dovadă de calm și de un psihic bun, pentru că servea pentru meci la scorul de 5-4 și Swiatek făcuse 30-0 pe serviciul ei!

„Nu am cuvinte! Simțeam că pot face un meci bun, dar nu credeam că pot câștiga! Sunt fericită. N-am cum să fiu altfel după un astfel de meci. Am tremurat (n.r. – la 5-4, când a servit pentru victorie), dar am reușit un as la 30-30. Nu e ușor să găsești asul. Am câștigat pentru toți, nu doar pentru mine! E o victorie și pentru echipa mea” – a declarat Noskova după meci, la cea mai mare victorie din cariera ei.