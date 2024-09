„Călăul” lui Novak Djokovic, doborât de un american

Australianul Alexei Popyrin, 28 ATP, cel care l-a trimis acasă pe Novak Djokovic de la ultimul Grand Slam al anului, şi-a încheiat aventura la US Open.

Popyrin a fost eliminat luni dimineaţă de americanul Francis Tiafoe. Sportivul american, susţinut frenetic de public, s-a impus cu scorul de 6-4, 7-6(3), 2-6, 6-3.

