Călin Georgescu, în topul căutărilor pe Google

Campionatul European de Fotbal, candidatul surpriză la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, cel mai recent model iPhone, problemele medicale ale lui Florin Piersic, ciocolata Dubai sau Mugur Isărescu s-au aflat printre cele mai populare căutări pe Google ale românilor în 2024.

„Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Acestea indică subiectele şi oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente în 2024 pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale şi reţete sau ce întrebări şi-au pus”, se arată într-un comunicat al companiei.

Astfel, cele mai importante evenimente sportive şi-au pus amprenta pe căutările pe Google ale românilor în 2024. Campionatul European de Fotbal, acolo unde echipa României a ajuns până în optimile de finală ale competiţiei, domină această listă, iar Jocurile Olimpice, unde sportivii românii au obţinut rezultate foarte bune, se regăsesc şi ele în top 5.

Candidatul surpriză din alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, cel mai recent model iPhone, problemele medicale avute de unul dintre cei mai iubiţi actori români, Florin Piersic, precum şi trecerea în nefiinţă a unor personalităţi au influenţat căutările românilor în 2024.

În top 10 regăsim Coldplay, formaţie ce a avut două concerte în România în această vară, care nu au fost lipsite de controverse, precum şi desertul anului, ciocolata Dubai.

Lista celor mai populare filme în căutările pe Google în România este dominată de Dune 2, iar anul acesta un singur film românesc a intrat în top 10.

În 2024, Google a adăugat la listele anului şi căutările legate de Crăciun. Târgurile de Crăciun domină topul de Crăciun, cele mai căutate fiind cele din ţară – Bucureşti, Sibiu, Cluj sau Craiova. Românii se uită şi după târgurile de Crăciun din străinătate, Viena şi Budapesta fiind pe această listă.

Ciocolata Dubai este „vedeta” căutărilor anul acesta, dominând două dintre liste – cea a reţetelor şi întrebărilor „Cum?” – fiind regăsită în top 10 căutări populare. În plus, „Ce este cataiful” este cel mai probabil o căutare legată de ciocolata Dubai, căci cataiful este unul dintre ingredientele ei.

Românii au întrebat pe Google „cum se recalculează pensia” sau au căutat diferite informaţii despre vot, idei de afaceri sau de cadouri, în ce să investească sume mici sau 50.000 euro.

De asemenea, au fost nerăbdători să afle câte zile mai sunt până la Crăciun, ce este o persoană „non-binară”, cum se face socata iar unii chiar au vrut să afle dacă există o reţetă specifică pentru 5 litri de această băutură.

„Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2024 au fost realizate folosind liste ‘trending’: căutări care au înregistrat o creştere susţinută faţă de 2023, pe o perioadă semnificativă de timp. Listele ‘trending’ sunt diferite de listele celor mai căutaţi termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google şi care tind să se schimbe foarte puţin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2024”, explică specialiştii Google.

Astfel, pe lista de anul acesta la Căutări populare, locurile sunt ocupate de Campionatul European de Fotbal, Călin Georgescu, iPhone 16, Jocurile Olimpice, Florin Piersic, Alain Delon, Nicu Covaci, Coldplay, Liam Payne şi Ciocolată Dubai.

În topul filmelor aflate în căutările Google se află Dune 2, Inside Out 2, Deadpool, Oppenheimer, Beetlejuice, Saltburn, Buzz House the Movie, Poor Things, Terrifier 3 şi The Idea of You.

Topul serialelor conţine Griselda, Maxton Hall, Shogun, Fool Me Once, House of the Dragon, Baby reindeer, Emily in Paris, Fallout, 3 Body Problem şi One Day.

La Reţete, topul este dominat de cea a ciocolatei Dubai, urmată de drobul de miel, pasca, pasca fără aluat, crema de fistic, socată, babka, socată 5 litri şi cataif.

Românii au întrebat Google Cum se face ciocolata Dubai?, Cum se votează?, sau Cum arată fericirea mea?.

La „Ce este”?, topul căutărilor include Non-binar definiţie, ce este pe 24 aprilie 2024 sau ce este Norovirus.

La „Idei”, românii au căutat idei de afaceri, reţete sau idei de cadouri.

Topul „Investiţii” are pe primele trei locuri următoarele căutări: În ce să investeşti în 2024; Aur de investiţie; Cum investesc la bursă.