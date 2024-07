Căpitanul Elveției a jucat cu ruptură musculară timp de 120 de minute!Granit Khaka este căpitanul Elveției. După ce a jucat o bună perioadă la Arsenal sezonul trecut s-a transferat în Bundesliga, unde a semnat cu Bayer Leverkusen.

Mai inspirat decât atât nu se putea, pentru că a câștigat titlul, punând capăt la 12 ani de hegemonie a lui Bayern Munchen pe plan intern. A câștigat și Cupa Germaniei, iar singurul eșec în toată stagiunea a fost 0-3 în finala Europa League în fața Atalantei.

La naționala Elveției Granit Xhaka este o adevărată instituție. Este extrem de respectat și nimeni nu îi contestă meritul de lider în vestiar. Selecționerul Murat Yakin începe totdeauna primul unsprezece rostindu-i numele și apoi pe ceilalți zece.

Din păcate, după meciul cu Italia din optimi, câștigat cu 2-0 de către cantonari, Xhaka a efectuat un RMN și de ce se temea s-a adeverit. A suferit o ruptură musculară, nu de întindere, dar tot ruptură se cheamă. În mod normal era out pentru restul partidelor, dar nu a vrut așa.

A decis să riște și a intrat pe teren, unde a stat contra Angliei, în sferturi, timp de 120 de minute. Nu a executat însă nici o lovitură de departajare și nimeni nu știa de ce nu a fost numit în rândul celor cinci executanți. Abia după meci, la conferința de presă, a dezvăluit secretul.

„Cred că acum putem vorbi deschis și sincer. După meciul cu Italia mi-am făcut un RMN. Din păcate, s-a dovedit că am o fibră musculară ruptă la adductori. Până ieri n-am putut să mă antrenez cu echipa. Dar am reușit să joc 120 de minute așa, accidentat.

Din păcate, nu am putut juca mingi lungi sau să trag la poartă, dar m-am deescurcat bine. A fost important pentru mine să pot ajuta echipa. Am simțit că echipa are nevoie de mine. Astăzi mi-am depășit din nou limitele…”