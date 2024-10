Căpitanul Naționalei se poate întoarce acasă!

Zilele trecute, căpitanul echipei naționale, mijlocașul Nicolae Stanciu, a anunțat că se află în ultimul sezon de contract cu gruparea saudită Al Damac antrenată de Cosmin Contra. El spune că începând din iarnă este liber să discute cu orice club pentru că nu vrea să rămână o viață în Arabia Saudită.

Căpitanul tricolorilor a precizat că dacă ar fi să revină, cum a făcut Chiricheș, după un deceniu în SuperLiga prima opțiune ar fi FCSB, dacă ar mai fi dorit. Atât a trebuit să spună și deja principalul finanțator al campioanei României, Gigi Becali, imediat a ridicat mănușa. A explicat la FANATIK SUPERLIGA cum ar proceda.

Ca să vă spun acum, Nicușor Stanciu este al nostru. El nu are ce căuta la altă echipă în România. Cum a fost și cu Chiricheș… A greșit, dar l-am respectat, pentru că am câștigat zece milioane cu el. Am câștigat trofee.

Cu Stanciu am câștigat trofee și zece milioane. El este al nostru și oricând ușa îi este deschisă. Ce vrea el. Doar vine și spune «Am venit acasă!». M-ați înțeles?

Și pe Stanciu îl fac și jucător, și antrenor secund”.