Caramitru profețește înfrângerea Maiei Sandu. Ce zice să facă România!

Andrei Caramitru profețește înfrângerea Maiei Sandu în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Fostul consilier USR se arată îngrijorat și spune e momentul ca România să intervină.

”(…)Ce ar trebui Ro sa faca? Urgent ca mai sunt doar 10 zile – si sincer e un dezastru geostrategic pentru noi sa avem o Rep. Moldova ostila in pat cu rusii fix langa. Deci:

– 1) trimisi cateva sute de observatori in toate punctele cheie acolo (la runda trecuta a batut vantul, erau mai multi observatori ucraineni decat Români)

– 2) sustinut masiv votul european prin propaganda din RO prin servicii / media / online inainte de alegeri si in ziua votului

3) comunicat clar prin diversele canale acolo ce se va intampla daca voteaza anti-Europa: zero bani si zero caldura (de ce nu am folosi si noi presiune, ca depind exclusiv de energia noastra si de banii nostri plus ai UE, fara devin instant nefunctionali).

PS: ce imi e teama e ca de fapt sistemul de la noi nu o sustine pe Maia (ca e de fapt controlata de Sholz si Macron, deci ia directii posibil contra intereselor noastre precise acolo).

Speculez, nu stiu (dar inainte de a fi presedinte nu o baga nimeni in seama aici, nici macar guvernul Ciolos). Si poate ai nostri vor sa vina unul pe sfert controlat si de noi dar si de rusi (cum a fost Plahotniuc) si e mai usor asa. Dar nu e smart si nici strategic asta, deloc. ma rog. vedem. foarte nasoala situatiunea.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a ridiculizat, duminică, într-o dezbatere electorală, pe contracandidatul său din turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care va avea loc la 3 noiembrie, socialistul Alexandr Stoianoglo, spunând despre acesta că este doar un „cal troian”, „un om prin care alţii vor să conducă ţara”, în timp ce fostul procuror general s-a declarat un „susţinător ferm al integrării europene”.

Sandu a afirmat în confruntarea desfăşurată la Palatul Republicii că Stoianoglo este „folosit” de indivizi şi grupări care vor să revină la putere în Republica Moldova şi care utilizează „bani trimişi în ţara noastră pentru a destabiliza ţara, pentru a aduce dezbinare şi conflict aici, acasă”.

„Aş vrea ca azi, aici, pe această scenă să fie un candidat cu care să dezbat serios problemele şi soluţiile pentru Moldova. Din păcate, pe această scenă avem un cal troian, un om prin care alţii vor să conducă ţara. Eu sunt sigură că niciun moldovean nu vrea să fie condus de cei care stau în spatele acestui om. Niciun moldovean nu vrea să fie condus de către cei care au furat statul şi cetăţenii, de cei cu care noi am luptat şi am reuşit să îi alungăm de la putere”, a afirmat preşedinta în exerciţiu.

„Acum, ei au reuşit să găsească o faţadă după care se ascund ca să revină la putere şi să controleze din nou resursele statului. Aceşti oameni sunt folosiţi. Setea lor de bani, setea lor de răzbunare este folosită de forţe, de interese regionale şi mai mari. Banii alocaţi în această campanie nu sunt ai lui Şor, ai lui Platon, ai lui Dodon, sunt bani veniţi din altă parte, bani trimişi în ţara noastră pentru a destabiliza ţara, pentru a aduce dezbinare şi conflict aici, acasă”, a mai spus ea.

Potrivit Maiei Sandu, „noi ştim cine se ascunde în acest cal troian. Ştim că se ascunde Platon, Şor, Dodon, dar nu ştim cine sunt ceilalţi”.