Cât e pensia medie în Armată. Crește vârsta de pensionare? Anunțul ministrului

Radu Miruţă a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă va creşte vârsta de pensionare a militarilor.

„E o lege pentru militari, care e încă proaspătă, de foarte scurt timp aprobată, care reglementează cum se întâmplă asta. Vârsta standard de pensionare, care pentru oamenii nemilitari e la 65 de ani, acum la Armata Română este de vreo 58 de ani şi ceva. Legea asta nouă care a fost promulgată spune că în 2035, că nu se poate peste noapte, şi pentru militari, vârsta standard va fi tot 65 de ani. Acum, cum este pentru grupele de muncă? Cum e în toată lumea asta. Sunt unii care stau în praf, stau în zgomot, stau în ploaie, stau în situaţii riscante, scafandru, paraşutist. Acelor oameni de la vârsta standard le scade vârsta de pensionare, adică tu nu trebuie să ajungi la standard, ţie ţi se consideră acceptabil dacă ai o anumită vârstă mai mică”, a afirmat Radu Miruţă, citat de News.ro.

O comparație „nedreaptă” cu pensiile magistraților

El a precizat că este nedreaptă şi neadevărată comparaţia cu vârsta de pensionare a magistraţilor.

„Toată lumea încearcă să aducă prin comparaţie ce se întâmplă cu pensionarea în zona militară ce ştie că se întâmpla în zona magistraţilor. Este o comparaţie nedreaptă şi neadevărată. În zona magistraţiilor, indiferent la ce instanţă judecai, avea aceeaşi reducere a vârstei de pensionare. În zona militară, în funcţie de zona în care ai lucrat, paraşutiştii, scafandrii au cea mai mare reducere. Restul au o reducere de doi, trei sau cinci sau deloc ani faţă de vârsta standard”, a declarat ministrul Apărării.

El a precizat că anul trecut un singur militar s-a pensionat cu 13 ani mai devreme.

„Ideea că toţi militarii se pensionează cu 13 ani mai devreme, atât de tare m-a deranjat încât am stat cu cei de la resurse umane şi de la financiar şi am cerut situaţia pe tot anul trecut. Sunt vreo 80.000 de pensionari în România, militari. În plată. Anul trecut, o singură persoană, un singur om, s-a pensionat reducându-i se vârsta cu 13 ani. Avea o perioadă foarte lungă din viaţă care a lucrat în zone cu risc foarte mare, pentru că de acolo se cumulează vârsta. Dacă tu lucrezi în zonă de risc doar doi, trei, cinci ani, vei primi de acolo reducerea vârstei de pensionare cu un an. Dar dacă nu lucrezi 25 de ani, nu iei”, a transmis Radu Miruţă.

Cât e pensia medie în Armată

El a subliniat că vârsta medie de pensionare în Ministerul Apărării a fost de 52 de ani.

„Vârsta medie, că ne uităm la medie. În realitatea în care vârsta minimă anul trecut era de 48 de ani, vârsta medie a fost 52 în Ministerul Apărării. Deci oamenii s-au pensionat în medie la 52 de ani, în condiţii în care puteau de la 48. Dar nu s-au pensionat la 48. Şi în condiţiile în care maximul era 58. Când creşte la 65 şi 52, ăsta o să urce. Uitându-mă la situaţia de la Ministerul Apărării, eu nu văd să fie un impact prea mare. Nu ştiu care este situaţie exact la Ministerul de Interne şi la celelalte structuri de ordine publică SPP, SRI, nu ştiu situaţii pe cifre de acolo. Dar la Ministerul Apărării este mai mult o discuţie despre pensionarea asta agresivă a oamenilor, care nu are legătură cu realitatea”, a afirmat Radu Miruţă.

El a menţionat că pensiile militarilor nu sunt de zeci de mii de euro.

„Şi pensia nu e de zeci de mii de euro. M-am uitat şi la asta. Pensia netă, în noiembrie anul trecut, când am văzut ultima dată, era 5.008 lei. Pensia medie în Ministerul Apărării este 5.008 lei. Sunt oameni care au pensie de 2700, dar nici aceeaşi activitate n-a fost pusă. Adică mie nu mi se pare că ei sunt într-o zonă extremă a societăţii şi o spun asta ca un om care susţin că pensia trebuie să fie proporţională cu cât ai contribuit. Dar dacă o perioadă a istoriei României, statul român nu a luat contributivitate de la uniforma militară, de la oameni, ce vină are omul? Noi şi acolo spunem, calculează-i contributivatea raportată la cât ar fi trebuit el să contribui la salariul pe care l-a avut. Dacă statul nu a luat câţiva ani de zile, ce să facem? Omul să plece fără pensie acasă? Asta a fost gândirea statului la vremea respectivă”, a mai declarat ministrul Apărării.