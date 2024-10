Ce înseamnă cât mai multe puncte în Nations League!

România și-a continuat în Insula Afroditei parcursul imperturbabil în grupa a 2-a din Divizia C a Ligii Națiunilor cu o victorie la scor de neprezentare. Foarte important este și apetitul ofensiv al tricolorilor, cu o normă de trei goluri îndeplinită de meci, un lucru care nu s-a mai întâmplat din 1997.

Acum urmează partida de la Kaunas, din Lituania, iar în noiembrie vom juca numai pe teren propriu, cu Kosovo și Cipru. Văzând diferența clară dintre noi și ciprioți este clar că ar fi a opta minune a lumii ca aceștia să pună vreo problemă la București.

Așa încât, deși matematic nu putem spune acest lucru sută la sută, este clar că o nouă victorie, în Lituania, ar însemna misiune împlinită, tradusă prin câștigarea grupei, pentru că este absolut greu de imaginat că la București Kosovo ne-ar putea bate cu 3-0 sau 4-0, pentru a veni înaintea noastră.

Ar fi însă o mare eroare dacă după un dorit succes în Lituania am opri motoarele, pentru că ne-am face un imens deserviciu în privința șanselor de calififcare la turneul final al CM din 2026. În sensul în care, pentru av face această competiție europeană atractivă UEFA a creat acele condiții prin care patru echipe din Liga Națiunilor pot ajunge la Mondial prin baraj.

România este singura echipă din toate grupele Diviziei C cu maximum de puncte. Pentru a avea cât mai multe şanse de a obţine un loc de baraj este crucial nu doar să ne câştigăm grupa, dar să fim primii din Liga C, pentru că locurile se iau în ordinea punctajelor totale între câştigătoarele grupei.

Campionatul Mondial din 2026 va fi primul cu 48 de echipe la start. Din Europa, numărul naţionalelor care vor participa la turneul final va creşte de la 13 la 16 echipe. Vor fi câştigătoarele celor 12 grupe preliminare plus patru echipe care vin de la baraj.

Pentru România contează orice punct obţinut în grupa din Liga Naţiunilor. Nu e de ajuns doar să ne câştigăm grupa, ci trebuie să o facem cu un număr cât mai mare de puncte pentru a fi cea mai cea mai bună sau printre cele mai bune câştigătoare de grupă.

În scenariul în care România ocupă primul loc din Liga C, ar însemna locul 9 în clasamentul pentru baraj. Asta înseamnă că cinci echipe din Ligile A şi B să obţină calificarea la Mondiale sau la baraj din preliminariile clasice.