Românii privesc cu prudență capacitatea de apărare a țării, potrivit unui sondaj Avangarde realizat la începutul lunii octombrie 2025.
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac și 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic ori chiar inexistent.
În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.
”Armata Română are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, aşa cum se specifică în regulamentul NATO?”
- 49% au răspuns negativ
- 35% au răspuns afirmativ
- 16% nu ştiu sau nu răspund.
De asemenea, 58% se declară de acord cu solicitarea NATO de creştere a cheltuielilor pentru înarmare a tuturor ţărilor membre, deci şi a României, iar 30% nu sunt de acord cu acest lucru.
Totodată, 48% consideră că nu ar fi o idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu, în timp ce 43% afirmă că ar fi o idee bună.
”Consideraţi că în cazul în care drone fără pilot mai intră în spaţiul aerian al României ar trebui ca acestea să fie doborâte?”
- 44% au răspus ”cu siguranţă da”
- 41% – ”în funcţie de situaţie”
- 8% au răspuns ”mai degrabă nu”
- 2% ”cu siguranţă nu”
Cât de mare e pericolul ca Rusia să atace intenţionat România
- 42% afirmă că riscul este mic
- 16% riscul este foarte mic/nu există.
- 4% pericolul este foarte mare
- 29% pericolul este mare
Cum gestionează Guvernul capitolul Apărării Naţionale?
- 58% consideră că gestionează prost
- 22% cred că executivul face bine acest lucru
”În situaţia în care Federaţia Rusă ar ataca Republica Moldova credeţi că România ar trebui să trimită trupe pentru a o apăra?”
- 55% au răspuns negativ
- 28% au dat un răspuns afirmativ
- 17% au afirmat că nu ştiu sau nu au răspuns
Ministerul Apărării Naţionale ar trebui să fie condus
- 75% de ”un ofiţer superior în retragere (cu calităţi profesionale recunoscute)
- 11% de un civil.
Sondajul Avangarde ”Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române” a fost realizat în perioada 6-10 octombrie, telefonic, pe un eşantion de 920 de persoane. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.
