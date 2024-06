Curg reactiile după momentul în care manelistul Babasha a fost huiduit la Arena Naţională. Jurnalistul Cătălin Striblea spune că a fost martor la maneaua de la Coldplay și povesteste ce a văzut și ce a simțit.

„Chris Martin l-a invitat pe scenă pe Babasha, de care am auzit și eu prima dată, spunând câteva cuvinte. ”Cred că avem un fel avantaj geografic fiind născuți în Anglia. Dar și aici, în România, sunt oameni la fel de minunați și talentați. Ieri am sunat un nou prieten din România să vină să cânte aici. E un artist foarte nou și vă rog să vă deschideți mințile și inimile pentru că este muzică românească nouă și, fie vorba între noi, este al naibii de bună.”

Mi s-a pus o piatră pe inimă. Întâi pentru că cei doi au lucrat împreună și au fost foarte buni. Ce au scos ei acolo din pop/rock-ul lui Martin și maneaua lui Babasha a fost interesant, deștept, o întâlnire neașteptată între două culturi. Am înregistrat și am ascultat mai târziu. Chiar au fost buni.

Dar îmi pare rău că odată cu fluierăturile a fugit bucuria. Oamenii aceștia doi s-au simțit bine împreună și au vrut să facă un moment memorabil. De altfel, tot concertul este o bucurie. Am văzut trupe mari multe, la București și în altă parte. Unele cântă imnuri, altele au forță, unele sunt trupe cult, definitorii. Dar Coldplay este doar bucurie. Am văzut oameni plutind la începutul concertului. Oamenii aceștia cântă și pictează în același timp cu mii de culori. E cel mai frumos concept de concert pe care l-am văzut. Fericirea era pe chipul lor și a lui Martin. ”Mulțumesc că m-ați așteptat 25 de ani.” Bucuria asta a fugit. Jumătate de oră după abia a mai vorbit cu publicul. De unde stăteam am văzut caravana de mașini pregătită de plecare chiar de la acel moment.