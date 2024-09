Ce face Geoană cu numirea unui prim-ministru

Fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană, care şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale, a declarat miercuri, Ştirile ProTV, că nu va numi niciun prim-ministru şi niciun Guvern dacă nu vom avea ”un contract de guvernare”.

”La mine lucrurile sunt foarte simple. Eu am o viziune pentru România, am un angajament pentru România, în patru mari axe, o să îl fac public în curând şi nu voi numi niciun prim-ministru şi niciun Guvern dacă nu vom avea un contract de guvernare. Eu, dacă câştig alegerile prezidenţiale, pe un proiect politic, care este un proiect de schimbare adevărată, înseamnă că am primit un mandat din partea a milioane de cetăţeni, mult mai multe milioane decât la orice alte alegeri şi atunci să fie o discuţie directă, de negociere, cu cei care vor forma viitorul guvern sau viitoarele guverne (..) o discuţie foarte clară, care sunt lucrurile pe care şi voi vă angajaţi, în schimbul nominalizării mele, că le veţi face pentru ţară. Şi prin mine îşi iau un angajament faţă de ţară”, a spus Geoană, adăugând că ştie administraţie şi ştie să îi tragă la răspundere.

Chestionat dacă Marcel Ciolacu ar putea fi o propunere de premier, Mircea Geoană a arătat că ”cel mai bine este să respectăm votul oamenilor”.

”Nimeni nu face 50% în Romînia, preşedintele, conform Constituţiei, are dreptul de a alege din mai multe formule şi nu vreau sî mă duc în zona de speculaţie, cine şi ce, pentru că trebuie să vedem se va întâmplă la alegerile prezidenţiale şi parlamentare”, a mai spus Geoană.