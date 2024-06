Ce mizerie! Putin şi suporterii români

Un fake news cu suporterii români despre care s-a dat înțeles că au scandat numele lui Vladimir Putin pe stadion, la meciul cu Ucraina, a fost postat pe rețelele sociale. Centrul pentru Comunicare Strategică din Ucraina a demontat clipul si arată că sunetul adăugat la montaj provine dintr-o secvență unde Putin era înjurat pe stadion.

Clipul fals a fost preluat inclusiv în presa tabloidă din Marea Britanie.

Nice 🇷🇺 Propaganda try with a manipulation of the audio track:

Romanian 🇷🇴 fans were chanting in Munich 🇩🇪 in the stadium today:

“Putin — huilo! (Putin is an Asshole)” during the football match

Romania 🇷🇴 vs. Ukraine 🇺🇦 #EURo2024 #ROUUKR pic.twitter.com/J0GltEtb65

— @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) June 17, 2024