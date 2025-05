Ce nenorociri ar lăsa Nicușor Dan la Primăria Capitalei

Am primit pe surse un dosar de procese și obligații de plată care îi revin lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei.

PREJUDICII GENERATE MUNICIPIULUI BUCURE$TI PRIN FAPTELE LUI NICUȘOR DAN

1. ATACAREA PUZ COORDONATOR SECTOR 2- Prejudicii de 8.515.166.512 lei (1,7 miliarde Eur), reprezentând valoarea proiectelor de investiții publice pierdute urmare suspendării pe cale administrativa și pe cale judecătorească a HCGMB nr. 339/2020 privind aprobarea PUZ Sector 2, generate de conduita Primarului General Nicușor Dan – care a initiat și orchestrat aprobarea HCGMB nr.65/2021 și HCGMB nr.270/2021, precum și trei acțiuni în justiție având ca obiect: (1) suspendarea executării și

(2) anularea HCGMB nr. 339/2020 privind aprobarea PUZ Sector 2. La acestea, se adaugă prejudicii inestimabile cauzate investitorilor privați prin suspendarea HCGMB nr. 339/2020 privind aprobarea PUZ Sector 2. Precizam că în cadrul proceselor Primarul General Nicușor Dan – ca reprezentant al Municipiului București și/sau al CGMB, a achiesat la pretențiile reclamanților. La prejudicii, se vor adăuga onorariile plătite avocaților care au reprezentat Municipiul București și CGMB, acționând nelegal contra intereselor municipalității.

SPETA STB – VFU PA CANI SA – Prejudicii generate de conduita nelegala a primarului General Nicușor Dan care a blocat procedura de atribuire a contractului de achiziție a tramvaielor către Electroputere VFU Pașcani SA, prejudiciind STB SA­

implicit Municipiul București [acționar al STB (99,9%)], cu următoarele sume:

-27.476.002,8 lei reprezentând total penalități pentru perioada 12.12.2023 -12.03.2024.

– 122.403,5 lei reprezentând taxe de timbru

– 17.958,45 lei reprezentând onorarii de avocat

– 155.941,5 lei reprezentând ajutorul public judiciar de care a beneficiat creditoarea

– 1.526.444,6 lei pe zi de întârziere, calculate începând cu 05.12.2024

SANCTIUNI PENTRU NEPUNERE ÎN EXECUTARE HOTARARI DEFINITIVE –

Prejudicii de 47.577.143 Euro + 26.439.107 lei (la care se adaugă sume din dosarele in care nu cunoaștem cuantumul pretențiilor), generate de conduita nelegala a Primarului General Nicușor Dan de a nu pune in executare hotărâri

judecătorești definitive. Parte din aceste litigii a generat litigii cu obiectul

,,Sancțiune pentru neexecutare hotarare", in cadrul cărora Primarul General, CGMB

și/sau Municipiul București, după caz, au fost obligați la plata unor importante sume de bani, constând în amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere și/sau penalitate cuprinsa intre 100-1.000 lei pe zl de întârziere,

sancțiuni generate expres de refuzul nejustificat de a aduce la îndeplinire obligațiile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Suplimentar, în unele dintre cazuri, neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin hotărârile judecătorești definitive a

generat și litigii având ca obiect ,,despagubiri“. Toate sumele au fost/vor fi platite de Municipiul București, care a fost/este astfel prejudiciat. Se adaugă cheltuielile de judecată acordate parților adverse, precum și onorariile plătite avocaților

care au reprezentat Primarul General, CGMB și/sau Municipiul București, dupa caz.

SPETA FACULTATEA DE DREPT – Prejudicii de 6.064.347 Euro + 6.680.088 lei, sume pe care debitorul Municipiul București a fost obligat sa le plătească creditorilor Facultatea de Drept București, Cherecheș Lucia (lacob) $i Zapisescu Dan Ștefan Octav, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a terenului din București, Strada Parcului nr. 23-31, sector 1, începând cu data de 01.05.2008, plus dobânda

penalizatoare, la care se adaugă suma de 35.431 Euro/tuna (2,67 Euro/mp/Luna x 13270 mp), care curge începând cu data de 18.01.2023. Chestiunea are evidente conotații penale.

SPETA CENTRUL DE TRATAMENT ONCOLOGIC SANADOR – Prejudicii de aproximativ 15 milioane lei (3 milioane Euro) rezultate din neemiterea autorizației (de construire de catre Primarul General Nicușor Dan pentru Sanador in vederea edificării unei Clinici de Tratament Oncologic pentru copii. Sanador a solicitat instanței să îl oblige pe Primarul General la emiterea autorizației de construire a caștigat în fond și în recurs, soluția fiind definitivă. Nicușor Dan a refuzat sa pună in

executare hotărârea definitiva a instanței, pentru toate aceste întârzieri urmând sa fie suportate prejudiciile tot din fondurile Municipiului București.

FAVORIZAREA PARTII ADVERSE ÎN LITIGII – Prejudicii de peste 6,3 milioane lei (1,27 milioane Euro) in litigiul din Dosarul nr. 10238/2/2019 in aceasta cauza exista indicii ca a existat o coniventa intre intimatul-reclamant Municipiul București

prin Primarul General Nicușor Dan și apelanta-parata s.c. T&B lmpex SRL, Nicușor Dan urmărind ca Municipiul București sa piardă procesul (in apel și recurs), cu scopul de

a crea foloase pentru SC T&B Impex SRL în suma de 1.376.624 USO-care fusese acordata reclamantului Municipiului București in prima instanță prejudiciind astfel Municipiul București. Chestiunea are conotații penale.

PARCARE CONSTRUITA iN SECTORUL4- investiție publica (700 locuri parcare in Sectorul 4- HCL Sector 4 nr. 374/2017), in valoare de 14 milioane lei (aproximativ 3,07 milioane Euro) atacata de Fundația EcoCivica și Asociația Salvați Bucureștiul (Nicușor Dan), pentru care, la data de 10.05.2022, UAT Municipiul București prin Primar General Nicușor Dan a făcut cerere de intervenție accesorie in sprijinul reclamantelor,

contra pârâților Sectorul4 și APMB. Parcarea este deja construita și funcționala, iar Nicușor Dan solicita demolarea și retransformarea în teren viran.

CHELTUIELI DE JUDECATA NERECUPERATE ONG-URI – 516.000 lei (peste 100.000 Euro- la multe dosare nu cunoaștem cuantumul pretențiilor)

Cheltuieli de judecată suportate efectiv de către Municipiul București în procese inițiate și pierdute de Asociația Salvați Bucureștiul. În cadrul acestor dosare, creditorul Municipiul

București prin Primarul General Nicușor Dan fie nu I-a aparat

drepturile corespunzător, pentru o recupera prejudiciul creat, fie, după ce au fost câștigate, în tot sau in parte, unele dosare, nu a făcut demersurile necesare pentru a obține executarea silita a debitoarei ASB. Conduita creditorului Municipiul

București prin Primarul General Nicușor Dan a condus la favorizarea debitoarei ASB in dauna intereselor Municipiulul București.

AMENZI DE LA ISC PRIMITE DE NICUȘOR DAN SI ACHITATE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURE TI – Prejudicii de paste 500.000 lei (peste 100.000 Euro)

rezultate din amenzile aplicate de ISC persoanei fizice NiCUȘ0r Dan pentru neemiterea in termenul legal a unor certificate de urbanism sau autorizații de construire. Deși amenzile au fost aplicate personal lui Nicușor Dan (CNP), acesta le-a achitat din fondurile Municipiului București. Ulterior, pentru contestarea

amenzilor, persoana fizica Nicușor Dan (CNP) s-a folosit de departamentul juridic al Municipiului București și/sau de avocați plătiți din fondurile Municipalității. Deși la

nivelul Tribunalului București a existat o practica neunitara, in sensul in care in unele cazuri s-a considerat ca persoana contravenienta este Nicușor Dan (CNP)

iar in altele ca ar fi Primarul General, prin minuta $ședinței de practica unitara din mai 2024 de la nivelul Curții de Apel București s-a stabilit ca amenzile sunt legal aplicate lui Nicușor Dan, persoana fizica, nominal. Chestiunea are evidente

conotații penale (aspect stabilit de Curtea de Apel Bucure ti). În procesul intentat de ANI, a fost vizata o singura situație de acest tip, insa am identificat alte astfel 72 de situații in care NiCUȘOr Dan a achitat amenzile personale din banii Municipalității

{aproximativ 100.000 Euro). Mai mult, in dosarul ANI, instanța a omis sa se pronunțe pe acest aspect.

1 ILEGALITATI I PREJUDICII iN LITIGIILE vs PUZ COORDONATOR SECTOR 2

De când a ajuns Primar General, Nicușor Dan a continuat activitatea de sabotaj economic începuta din postura de ONG-ist, prin următoarele mijloace:

(1) A promovat cele 5 proiecte de hotărâri privind suspendarea, pe cale administrativa, a hotărârilor CGMB privind aprobarea PUZ-rilor coordonatoare ale Sectoarelor 2-6 i, apoi, a negociat adoptarea acestora.

Facem trimitere la Hotărârile CGMB nr. 65, 66, 67, 68 :;ii 69 din 6.02.2021, astfel cum au fost modificate și completate prin Hotărârile CGMB nr. 270, 271, 272, 273 și 274 din

01.09.2021.

(2) A emis dispoziții prin care a dispus suspendarea de certificate de urbanism și autorizații de construire.

Nota: Dreptul de a suspenda actele administrative aparține exclusiv instanței de contencios administrativ, în condițiile strict prevăzute de Legea 554/2004. Punct.

Activitatea desfășurata de Primarul General Nicușor Dan in vederea suspendării de acte administrative, pe cale administrativa, constituie infracțiunea de abuz in serviciu.

(3) A atacat autorizațiile de construire emise de Primarul Sectorului 2.

(4) A refuzat și refuza, cu obstinație, să emită certificate de urbanism și autorizații de construire din sfera sa de competenta.

STRICT REFERITOR la PUZ SECTOR 2, neavând dreptul sa atace hotărârile CGMB nici din postura de reprezentant al MB nici din postura de PG, a inițiat prin interpuși și orchestrat doua acțiuni împotriva PUZ Coordonator Sector 2:

– prima prin intermediul ONG-ului Ecopolis

-a doua prin intermediul partidului politic USR, împreună cu ONG-ul arondat (EcoCivica).

informațiile din folderele aferente acestui punct se refera la:

– actele procedurale, încheierile și hotărârile din toate dosarele – complete;

acte din care rezulta ca atat din postura de reprezentant al MB (parat), din postura de PG (parat), cat :;ii temporar din postura de reprezentant nominalizat al CGMB (parat), Nicușor Dan a susținut pozițiile reclamanților, mai precis anularea/ suspendarea PUZ Coordonator Sector 2;

a angajat (pentru MB :;ii PG :;ii CGMB) avocați din bani publici in mod nelegal, cărora le-a acordat mandatul nelegal de a ataca (din postura de pârâți) actele emise de CGMB;

in dosarul pornit de USR și Ecocivica, avocatul CGMB ataca PUZ Sector 2, in timp ce in dosarul pornit de Ecopolis, același avocat angajat pentru CGMB a aparat documentația;

Nicușor Dan a interzis departamentelor juridice din primărie sa formuleze cai de atac împotriva soluțiilor prin care se suspendase PUZ Coordonator Sector 2.

– Prejudiciile de peste 8 miliarde de lei (numai investiții publice) blocate prin suspendarea PUZ Coordonator Sector 2.

