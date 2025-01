Ce vrea Kopic pentru a continua la Dinamo

Dinamo are un sezon excelent. În proporție de 99 la sută, va fi una dintre echipele care vor intra în play-off și s-ar putea chiar lupta la titlu fiind la un singur punct în spatele primelor două echipe, Universitatea Cluj și FCSB.

Situația financiară a clubului este net superioară anilor precedenți și, deși lotul nu are o constanță valorică, rezervele fiind clar sub capacitățile titularilor, calitatea jocului și rezultatele sunt remarcabile. Iar un merit incontestabil îl are magicianul de pe bancă, antrenorul croat Zeljko Kopic.

Firesc, șefii lui Dinamo depun toate eforturile pentru a putea semna un nou contract, unul pe trei ani, cu omul care a schimbat complet în bine pe Dinamo, mai ales că are și alte oferte din Turcia. Kopic iubește Bucureștiul, vrea să rămână, dar a pus trei condiții clare pentru a semna noua înțelegere.

Primul lucru, absolut obligatoriu, este ieșirea clubului din insolvență până la data de 31 mai 2025 pentru ca echipa să poată participa în cupele europene. Pentru aceasta, trebuie soluționat litigiul cu Vasile Șiman care durează de ani de zile. Kopic spune că valoarea lui Dinamo va crește mult dacă se va obține calificarea pentru viitoarea ediție a cupelor europene.

A doua cerință a croatului privește adânc în perspectivă, el dorind înființarea unei academii a clubului, pentru a putea promova mulți jucători talentați din pepinieră la echipa mare, jucători care să fie astfel atașați de culorile alb-roșii. Pentru Kopic este foarte important consolidarea unui astfel de sector.

Ultima doleanță este reamenajarea cantonamentului de la Săftica, adică a tuturor terenurilor de antrenament la parametri optimi, dar și a spațiilor de locuit din cadrul cantonamentului, în special a vilei în care sunt cazați jucătorii primei echipe.