Cel mai bogat om a făcut salutul nazist

Gest controversat. Miliardarul Elon Musk și-a exprimat luni entuziasmul față de planurile noului președinte american Donald Trump de a trimite un astronaut pe Marte și a stârnit controverse pentru că a executat un salut pe care anumite mass-media și unii utilizatori de internet l-au comparat cu salutul nazist.

Musk, însărcinat cu reducerea cheltuielilor publice în noul Departament de Eficiență Guvernamentală (DOGE) creat de Trump, a fost una dintre vedetele invitate la mitingul desfășurat pe stadionul Capital One Arena după învestirea noului președinte.

„Vă puteți imagina cât de minunat va fi dacă astronauții americani vor înfige steagul pe o altă planetă pentru prima dată? Cât de însuflețitor ar fi?!” a exclamat el, prefăcându-se că înfige două steaguri.

‘Vom duce DOGE pe Marte’, a glumit cel mai bogat om din lume, CEO al companiei aerospațiale SpaceX.

La finalul discursului său, Musk a declarat: ‘Inima mea este cu voi’ și și-a ridicat brațul spre cer, într-un gest pe care mai mulți utilizatori de pe social media și din mass-media l-au comparat cu salutul nazist.

Musk, care are o relație strânsă cu Trump încă din timpul campaniei electorale, a fost unul dintre invitații speciali la ceremonia de învestitură desfășurată în incinta Capitoliului, într-un spațiu restrâns, alături de proprietarii marilor companii de tehnologie din țară.

WTF?? What did Elon Musk just do?? pic.twitter.com/ESNjAG874s

Elon Musk hits the „Sieg Heil” at the Inauguration. Very neat stuff on Day 1. pic.twitter.com/Sy9sGf8JLF

— vorloe (@Vorloe) January 20, 2025