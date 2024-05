Cele mai mari pericole ale consumului de pește

Toți specialiștii în nutriție recomandă consumul cărnii de pește datorită beneficiilor acesteia. Există însă și niște pericole la care trebuie să fie atenți consumatorii, chiar dacă, uneori, se precizează că peștele de apă sărată e mai sigur decât cel de apă dulce. Dar, oare, este chiar așa? Iată ce cred specialiștii.

Pește fraged ușor sărat, friptură de somon, puțin fiert și deci foarte fraged, tataki, sushi, tartar… Acum, există un număr imens de preparate care folosesc pește crud și/sau pe jumătate crud. Știm foarte bine că peștele de râu (știuca, bibanul, carasul etc) nu poate fi consumat crud. Dar peștii de apă sărată sunt considerați siguri, deoarece trăiesc în apă sărată. Totuși, sunt peștii de mare cu adevărat liberi de paraziți și bacterii periculoase pentru oameni?

Dar peștele de crescătorie? Crescut în bazine și, uneori, în cuști în apă dulce sau de mare? Dacă avem de ales, preferăm peștii sălbatici mai degrabă decât pe cei crescuți de oameni. Peștii de crescătorie sunt considerați mai sănătoși, dar oare sunt ei mai siguri decât peștii de acvacultură?

Care sunt pericolele peștilor de mare, râu și fermă

Se crede pe scară largă că peștii de râu conțin mai mulți paraziți decât peștii de mare. Cu toate acestea, acest lucru nu este chiar adevărat. Paraziții pot fi prezenți atât în ​​peștii de râu, cât și în peștii de mare, însă aceștia sunt diferiți.

Paraziții din peștii de râu sunt:

Trematode (Flukes) – poate provoca leziuni ale pielii și boli ale tractului gastrointestinal.

Tenii – atacă intestinele, provocând diaree, greață și dureri abdominale.

Viermi rotunzi – provoacă erupții cutanate, tuse și leziuni oculare.

Paraziți în peștii marini:

Anisakide – provoacă dureri de stomac și vărsături.

Trematode – afectează ficatul și căile biliare.

Vierme de macrou – Provoacă o erupție cutanată cu mâncărime și iritare a pielii.

Tratament pentru paraziți

Paraziții mor atunci când peștele este înghețat la -20 de grade C (rețineți că majoritatea congelatoarelor de uz casnic îngheață peștele la -18 grade C). În câteva zile, la -20 de grade C, majoritatea paraziților din peștii de râu și de mare mor. Cu toate acestea, unii paraziți sunt capabili să supraviețuiască chiar și la temperaturi foarte scăzute.

În ceea ce privește tratamentul termic, este mai eficient și poate ucide atât paraziții, cât și bacteriile. Important: tratamentul trebuie să aibă loc la +63 de grade C timp de cel puțin 15 secunde.

Este posibil să mănânci pește crud

Unele tipuri de pește oceanic, așa cum sunt somonul și tonul, pot fi consumate în condiții de siguranță crude, dar numai dacă au fost procesate corespunzător. Pentru a face acest lucru, trebuie să cumpărați pește de la un vânzător de încredere care are certificate de calitate și prospețime a peștelui. Apoi, trebuie să înghețați produsul la -20 de grade C timp de cel puțin șapte zile pentru a ucide toate bacteriile.

Dacă sunteți fan de tataki și sushi și vă place să comandați aceste feluri de mâncare în diverse unități, atunci este recomandat să mergeți numai în locuri de încredere, unde sunt îndeplinite toate cerințele sanitare și epidemiologice pentru pește și produse din pește. Numai în acest caz, utilizarea sa va fi absolut sigură pentru sănătate.

Peștele de mare crud procesat necorespunzător sau stricat conține paraziți și bacterii care pot provoca intoxicații alimentare și infecții.

Pește de crescătorie

Din acest punct de vedere, peștele de crescătorie este, de obicei, mai sigur decât peștele sălbatic. Acest lucru se datorează faptului că este cultivat într-un mediu controlat, ceea ce reduce riscul de apariție a paraziților. Cu toate acestea, este important să cumpărați pește de la un vânzător cunoscut și să îl procesați corespunzător înainte de consum pentru a reduce riscul de contaminare.

Peștii de fermă, peștii de mare și peștii de râu conțin o cantitate imensă de bacterii care pot fi ucise numai dacă sunt respectate toate standardele sanitare adecvate. De aceea, se recomanda consumul de pește crud cu mare prudență, verificând cu atenție modul în care a fost procesat peștele pe care îl consumați, cumpărarea de pește doar în locuri sigure, adică acelea în care există laboratoare sanitare și veterinare pentru testarea produselor.