Miercuri, a avut loc conferința de presă pentru prezentarea lui Marius Șumudică în calitate de nou antrenor al Rapidului.

Principalul finanțator Dan Șucu a ținut să precizeze faptul că Marius Șumudică a fost de la început singura opțiune pentru un antrenor român, dar că, așa cum l-a informat și pe el în vară a decis să încerce pista unui tehnician străin de top.

Mișcarea cu Neil Lennon s-a dovedit a fi un fiasco și în aceste condiții Șucu s-a îndreptat direct către Marius Șumudică, pentru a onora promisiunea de a-l chema la negocieri în cazul în care varianta cu antrenorul străin nu va funcționa. Șucu a precizat că nu au mai existat discuții cu nici un alt antrenor român și că Marius Șumudică a spus da în mai puțin de cinci minute.

Noul antrenor a dezvăluit că a avut o singură solicitare față de principalul acționar al giuleștenilor, una mai puțin obișnuită, după care a mers să semneze. Această cerere a fost să meargă în curtea vilei unde locuiește familia Șucu pentru a se plimba puțin, prilej de a-și aduna gândurile după care va fi pregătit de munca la echipa pe care toată viața a avut-o și o are în suflet.

Iată ce au spus principalii protagoniști, Marius Șumudică și Dan Șucu la conferința de presă:

MARIUS ȘUMUDICĂ

„M-am întors acasă. Ieri a fost una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea. Le mulțumesc domnilor Șucu și Angelescu, au ținut acest club în viață. Îl cunosc și pe Vio Moldovan, am jucat împreună. Eu vreau să am rezultate, nu trebuie să ne creem alibiuri și să scoatem maxim din următoarele două meciuri. Eu o să vorbesc mai puțin și o să fac mai mult.

E o senzație unică, ca și cum te-ai întoarce la familie după ce ai lucrat afară. Noi trebuie să ne facem treaba fiecare pe sectorul nostru, așa am agreat cu conducerea. Găsesc un club bine structurat. Nu mai există scuze nici din partea staff-ului, nici a jucătorilor.

Trebuie o ascensiune, iar asta vine de la mine. O să îl vedeți pe același Șumudică în ceea ce privește agresivitatea. Obiectivul meu, stabili cu finanțatorul pricipal, e calificarea în play-off. În opinia, când începe play-off-ul începe alt campionat. Mai avem 24 de meciuri, la finalul lor trebuie să fim în primele 6.

Eu am dormit 3 ore azi-noapte, am început munca. Îi mulțumesc domnului Șucu că a acceptat să vin cu staff-ul meu, alături de care lucrez de mai bine de 10 ani. De două nopți nu mai dorm. Mi-am dorit foarte mult și s-a realizat, cu ajutorul lui Dumnezeu și al finanțatorilor.

Îmi cer scuze suporterilor, dragostea pentru Rapid te mai face să greșești. Au fost niște mesaje sustrase din context, din niște declarații date de mine. Eu nu am jignit suporterii rapidiști, suntem o familie. Eu sunt impulsiv doar pe teren, în afară sunt altfel.

Pentru că rezultatele dau identitatea unui antrenor și a unui club. Eu le transmit suporterilor că nu am probleme cu nimeni. Sunt oameni care te plac și oameni care nu te plac. Nu am probleme cu nimeni, cred că vom ridica acolo unde îi e locul.

Eu nu voi aștepta ca domnul Șucu să îmi spună să plec, o să plec eu, dacă nu îmi îndeplinesc obiectivul. Eu am venit din dragoste și să fac rezultate, iar rezultatele vorbesc. Dacă nu voi reuși, atunci voi ridica mâna și voi pleca.

Indiferent de rezultate, eu nu îl voi critica pe domnul Lennon. Dânsul a plecat, acum eu trebuie să fiu judecat. Iar când câștigăm, câștigăm toți. Jucătorii vor fi pionii pricipali la victorie, eu voi sta în umbră. Eu voi fi vinovatul când vom pierde”, a mai declarat Marius Șumudică.

„Poziția asta nu ne onorează. O să încercăm să urcăm. Voi vorbi cu jucătorii, îi voi cunoaște. Vom urca, cu 6 puncte putem urca mult. Noi trebuie să mergem la Iași și să câștigăm. Eu asta le transmit jucătorilor, nu concep să pregătesc meciul la egal. Rapidul trebuie să joace fotbal.

Nu voi spăla rufele în public. Subiectul pricipal e jocul de la Iași. Nu am venit să spun că lotul nu este ok, că vreau 5 jucători. Nu s-a pus problema transferurilor. Probabil va fi nevoie de ele, dar nu sunt genul de om care spune că astea sunt condițiile mele, trebuie să îmi aduci 5 jucători.

Eu nu am criticat jucătorii și transferurile, am criticat ce au făcut unii în cele 90 de minute. Eu am venit aici să ajut. De aceea am spus că vor urma discuții individuale. Toate echipele pe care le-am preluat au urcat. Eu sunt sigur că performanțele vor fi pe măsură, vom aduce plus valoare.

Nu am timp să mă plâng că nu îmi place de cineva. Inima mea nu se poate împarți în 26 de compartimente. Trebuie să scoți ce este mai bun, pentru ca Rapidul să aibă de câștigat”.

DAN ȘUCU

„Marius ne-a promis că va aduce înapoi energia Rapidului. Locul nostru nu e aici. LucruRile bune nu se pot vedea, dacă nu avem rezultate. Faptul că e rapidist e frișca de pe tort, tortul e că a avut rezultate ca antrenor. Noi am avut o serie de discuții. I-am explicat că e prima opțiune ca antrenor român, dar aveam și opțiunea unui antrenor străin. Am încercat, am văzut, apoi am revenit la prima opțiune și ne-am bucurat că el a acceptat”, a declarat Șucu.

Noi am vrut un antrenor străin cu un CV care ne dădea speranțe, dar apoi am revenit la un antrenor român cu experiență. Domnul Șumudică nu a fost variantă suplimentară. Dacă s-a pus problema unui antrenor român, domnul Șumudică a fost prima variantă. Îmi displace când citesc anumite declarații. El nu e o variantă de rezervă. Ce am discutat cu el s-a întâmplat. Seriozitatea e modul în care poți ajunge la un rezultat.

Fotbalul românesc are niște caracteristici. Trebuie ca o persoană să decidă tot. Făr el, ceilalți nu merg nici la baie. E inacceptabil. Eu i-am explicat că la noi fiecare om are responsabilități. Că mai face greșeli, că mai merge în stânga în loc de dreapta.

Acest drum a început la Rapid, își arată contribuția la nivel economic, trebuie să se vadă și sportiv. Trebuie să îl încurajăm pe fiecare să facă lucrurile autonom, nu să aștepte să i se spună. Acest club e diferit.

Eu am o experiență de 30 de ani în management și acesta e drumul pe care îl vreau la Rapid. Am zis că trebuie să mergem într-o direcție, iar ceilalți trebuie să se ia după noi, nu noi după ei.

Eu am decis anul trecut să ies mi mult în presă, dar anul acesta nu mai pot, jurnaliștii sunt niște sugative de energie. Nu mai pot. Președintele va prelua acest aspect. Fiecare om e delegat să facă ceva. Intruziunile sunt toxice și creează probleme. Clarificările sunt făcute, lucrurile funcționează într-o direcție. E imposibil să nu reușim și sportiv”.